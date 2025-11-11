Детектив Магамедрасулов не працював по Міндічу і по енергетиці, але Боголюбов був його інформатором - джерела в НАБУ
Київ • УНН
Джерела в НАБУ спростували причетність детектива Магамедрасулова до справ Міндіча та енергетичного сектору.
Джерела в Національному антикорупційному бюро спростували причетність детектива Руслана Магамедрасулова до справ Міндіча та енергетичного сектору. За їхніми словами, він не входив до складу оперативно-слідчої групи, яка займалася цими розслідуваннями, повідомляє Інформатор.
Магамедрасулов працював у територіальному відділі НАБУ в місті Дніпро, а до цього — у четвертому головному підрозділі детективів. Водночас справи щодо енергетики та оборонки курує перший головний підрозділ, який і проводив останні слідчі дії.
Попри це, Магамедрасулов відіграв важливу роль у роботі Бюро — саме він залучив Геннадія Боголюбова як інформатора НАБУ. За словами джерел, Боголюбов надавав детективам допомогу за кількома напрямами, зокрема й у справах енергетики. З Боголюбовим Магамедрасулова познайомив нині затриманий Федір Христенко.
Водночас сам Боголюбов через Магамедрасулова намагався вирішувати власні питання. Зокрема, за даними джерел, коли НАБУ розслідувало діяльність бізнесмена Михайла Кіпермана, Боголюбов нібито врятував його - допоміг уникнути відповідальності.
Співрозмовники стверджують, що Боголюбов передав через Магамедрасулова "певну інформацію" керівництву НАБУ та САП в обмін на обіцянку пом’якшити умови відповідальності для Кіпермана в межах угоди зі слідством.
Наразі ці матеріали вивчаються у межах службової перевірки.
Відомо також, що Геннадій Боголюбов залишив Україну приблизно рік тому, скориставшись підробленими документами. Він виїхав потягом, у якому їхали й працівники НАБУ, начебто на міжнародний захід. За деякими версіями, його контрольований виїзд міг бути організований після співпраці з НАБУ та САП.