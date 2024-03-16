Der Spiegel: МИД Германии пытается убедить Шольца передать Украине ракеты Taurus

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
  •  58131 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  115933 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  117729 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  123442 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  111111 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  126324 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  119897 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128719 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141391 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128378 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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12 марта 2024, 06:25  •  288966 просмотра

Der Spiegel: МИД Германии пытается убедить Шольца передать Украине ракеты Taurus

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается убедить канцлера Олафа Шольца поставить крылатые ракеты "Таурус" в Украину в рамках "кругового обмена" с Великобританией.

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Der Spiegel: МИД Германии пытается убедить Шольца передать Украине ракеты Taurus

Израильские власти одобрили план атаки на Рафах

Израиль утвердил план потенциальной атаки на город Рафах в секторе Газа, сохраняя надежду на прекращение огня и рассматривая предложение ХАМАС об освобождении заложников в обмен на палестинских заключенных.

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Израильские власти одобрили план атаки на Рафах

В ЕС подтвердили, что Украина получит 4,5 млрд евро на следующей неделе

На следующей неделе Украина получит 4,5 млрд евро от ЕС в рамках пакета помощи на сумму 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Экономика •   •  13410 просмотра
В ЕС подтвердили, что Украина получит 4,5 млрд евро на следующей неделе

Пенс заявил, что не будет поддерживать Трампа на выборах

Бывший вице-президент в администрации Дональда Трампа Майк Пенс публично порвал с бывшим президентом после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.

политика •   •  10231 просмотра
Пенс заявил, что не будет поддерживать Трампа на выборах

В России заявили о дроне, который врезался в машину на Белгородщине

Атака беспилотника в Белгородской области России привела к возгоранию автомобиля, в результате чего пострадали пять человек, в том числе ребенок с сотрясением мозга.

Война •   •  11758 просмотра
В России заявили о дроне, который врезался в машину на Белгородщине

В США у самолета Boeing 737-800 во время полета оторвалась внешняя панель

Самолет Boeing 737-800 благополучно приземлился в Медфорде, штат Орегон, после того, как во время полета из Сан-Франциско у него оторвалась внешняя панель.

Общество •   •  11448 просмотра
В США у самолета Boeing 737-800 во время полета оторвалась внешняя панель

США не против размещения иностранных войск в Украине - Кирби

Соединенные Штаты не возражают против того, чтобы другие страны разворачивали свои войска в Украине, поскольку это является суверенным решением каждой страны, но не планируют разворачивать там свои войска.

Война •   •  12640 просмотра
США не против размещения иностранных войск в Украине - Кирби

Посольство требует извинений от шведской журналистки из-за высказываний об украинских женщинах

Посольство Украины в Швеции потребовало извинений от шведской журналистки Элаф Али за оскорбительную "шутку" об украинских женщинах-беженок в эфире шведской телепрограммы, в котором она предположила, что их можно заметить только в борделях.

Общество •   •  12382 просмотра
Посольство требует извинений от шведской журналистки из-за высказываний об украинских женщинах

Шотландский город Норт Бервик назвали лучшим для жизни в Британии

Норт-Бервик, шотландский город, назван лучшим местом для жизни в Британии благодаря большой центральной улице, школам, открытым пространствам, семейным домам, легкому сообщению с Эдинбургом и большому количеству развлечений.

Общество •   •  11878 просмотра
Шотландский город Норт Бервик назвали лучшим для жизни в Британии

Войска НАТО в Украине повышают риск третьей мировой войны - МИД Италии

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предупредил, что развертывание войск НАТО в Украине увеличит риск Третьей мировой войны, исключив возможность отправки итальянских войск на помощь Киеву против российского вторжения.

Война •   •  14541 просмотра
Войска НАТО в Украине повышают риск третьей мировой войны - МИД Италии