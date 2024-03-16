Der Spiegel: МИД Германии пытается убедить Шольца передать Украине ракеты Taurus

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается кулуарно убедить канцлера Олафа Шольца доставить в Украину крылатые ракеты Taurus. Об этом пишет Der Spiegel, передает УНН.

Детали

На недавней встрече Бербок и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обсудили возможность "кругового обмена". Речь идет о циклических поставках ракет большой дальности - соглашение, согласно которому Лондон поставляет Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

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Шольц выступает против отправки ракет Taurus в Киев, потому что боится, что это втянет Германию в войну. Украина получила другие ракеты большой дальности, такие как Storm Shadow от Великобритании и SCALP французского производства.

По словам Der Spiegel, Baerbock изучает пути для Германии потенциально предоставить Украине крылатые ракеты Taurus, придерживаясь "красных линий" канцлера. Один из вариантов, который рассматривается, предусматривает передачу Германией ракет Taurus Великобритании, которая затем передаст их Украине.

Нижняя палата парламента Германии, Бундестаг, 14 марта отклонила предложение поставить Украине ракеты большой дальности Taurus для использования против России в ее продолжающемся конфликте.

Ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров (310 миль) находятся под пристальным вниманием с тех пор, как Украина в мае 2023 года впервые подала запрос на них.

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