Der Spiegel: МИД Германии пытается убедить Шольца передать Украине ракеты Taurus

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается убедить канцлера Олафа Шольца поставить крылатые ракеты "Таурус" в Украину в рамках "кругового обмена" с Великобританией.
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На следующей неделе Украина получит 4,5 млрд евро от ЕС в рамках пакета помощи на сумму 50 млрд евро на 2024-2027 годы.
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Бывший вице-президент в администрации Дональда Трампа Майк Пенс публично порвал с бывшим президентом после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.
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Шотландский город Норт Бервик назвали лучшим для жизни в Британии
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Войска НАТО в Украине повышают риск третьей мировой войны - МИД Италии
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предупредил, что развертывание войск НАТО в Украине увеличит риск Третьей мировой войны, исключив возможность отправки итальянских войск на помощь Киеву против российского вторжения.