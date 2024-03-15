Германия за два года восполнит запасы Taurus, если передаст их Украине - СМИ
Киев • УНН
Если Германия передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus, то на пополнение запасов ФРГ уйдет около двух лет.
В случае, если Германия все же передаст Украине ракеты дальнего действия, производство новых Taurus займет около двух лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.
Детали
Как пишет издание, производственные линии простаивают, последний раз они работали в 2019 году по заказу правительства Южной Кореи. На заводах в баварском городе Шробенхаузен проводят только модернизацию проданных ракет. По оценкам аналитиков, каждая ракета стоит около 1,5 млн евро в зависимости от размера заказа.
Управляющий директор Taurus Systems Йоахим Кнопф в январе заявил, что производство Taurus может быть возобновлено "в кратчайшие сроки" при условии наличия заказа. Тем не менее, по оценкам аналитиков, производство новых ракет Taurus займет около двух лет.
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Как пишет издание, невозможно сразу увеличить или возобновить производство крылатых ракет. Производственная цепочка должна будет увеличить выпуск или возобновить производство деталей, но все это требует времени.
Любые ракеты, отправленные в Украину, вероятнее всего, будут взяты из запасов Бундесвера, насчитывающих около 600 ракет Taurus. Впрочем по подсчетам научного сотрудника Университета Осло Фабиана Хоффмана только половина из них находится в рабочем состоянии.
Дополнение
Канцлер Германии Олаф Шольц отказывается передавать Украине Taurus, заявляя, что войска его страны придется отправить в Украину для обслуживания ракет. А это приведет к эскалации конфликта. Берлин также опасается эскалации, если Киев нанесет удар по целям в россии или по Крымскому мосту.
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