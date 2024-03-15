ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Германия за два года восполнит запасы Taurus, если передаст их Украине - СМИ

Германия за два года восполнит запасы Taurus, если передаст их Украине - СМИ

Киев  •  УНН

15 марта 2024, 13:47  •  19161 просмотра

Read in English

Если Германия передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus, то на пополнение запасов ФРГ уйдет около двух лет.

В случае, если Германия все же передаст Украине ракеты дальнего действия, производство новых Taurus займет около двух лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали 

Как пишет издание, производственные линии простаивают,  последний раз они работали в 2019 году по заказу правительства Южной Кореи. На заводах в баварском городе Шробенхаузен проводят только модернизацию проданных ракет. По оценкам аналитиков, каждая ракета стоит около 1,5 млн евро в зависимости от размера заказа.

Управляющий директор Taurus Systems Йоахим Кнопф в январе заявил, что производство Taurus может быть возобновлено "в кратчайшие сроки" при условии наличия заказа. Тем не менее, по оценкам аналитиков, производство новых ракет Taurus займет около двух лет.

Польский посол надеется на "смелость" канцлера Шольца в вопросе Taurus15 марта 2024, 11:55 • 21822 просмотра

Как пишет издание, невозможно сразу увеличить или возобновить производство крылатых ракет. Производственная цепочка должна будет увеличить выпуск или возобновить производство деталей, но все это требует времени. 

Любые ракеты, отправленные в Украину, вероятнее всего, будут взяты из запасов Бундесвера, насчитывающих около 600 ракет Taurus.  Впрочем по подсчетам научного сотрудника Университета Осло Фабиана Хоффмана только половина из них находится в рабочем состоянии. 

Дополнение 

Канцлер Германии Олаф Шольц отказывается передавать Украине Taurus, заявляя, что войска его страны придется отправить в Украину для обслуживания ракет. А это приведет к эскалации конфликта. Берлин также опасается эскалации, если Киев нанесет удар по целям в россии или по Крымскому мосту. 

Артиллерия и ПВО: Зеленский передал Шольцу приоритетные потребности Сил обороны14 марта 2024, 15:41 • 24714 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаНовости Мира
financial-timesFinancial Times
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
ukrainaУкраина
berlinБерлин
kievКиев
Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  75835 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  97601 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  105673 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  102712 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  125121 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  119228 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128302 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141217 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128241 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127340 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Новости по теме
Германия за два года восполнит запасы Taurus, если передаст их Украине - СМИ

Германия за два года восполнит запасы Taurus, если передаст их Украине - СМИ

  •  19161 просмотра
Украина должна поднимать вопрос о легитимности представителей путина на международной арене - эксперт

Украина должна поднимать вопрос о легитимности представителей путина на международной арене - эксперт

  •  18891 просмотра
"Шахеды", которыми враг сейчас атакует Украину, имеют разные звуковые характеристики - Гуменюк

"Шахеды", которыми враг сейчас атакует Украину, имеют разные звуковые характеристики - Гуменюк

  •  14438 просмотра
По Одессе враг ударил баллистикой, выпустив из оккупированного Крыма ракеты "Искандер-М" - Силы обороны Юга

По Одессе враг ударил баллистикой, выпустив из оккупированного Крыма ракеты "Искандер-М" - Силы обороны Юга

  •  17424 просмотра
Выборы в рф: россияне поджигают участки и заливают урны зеленкой

Выборы в рф: россияне поджигают участки и заливают урны зеленкой

  •  17743 просмотра
В Киеве и области возможно повышение уровня воды в Днепре - Укргидрометцентр

В Киеве и области возможно повышение уровня воды в Днепре - Укргидрометцентр

  •  18698 просмотра
Доход россии от экспорта нефти в феврале вырос на 12% - отчет

Доход россии от экспорта нефти в феврале вырос на 12% - отчет

  •  17587 просмотра
Украина получит от Швеции гидроциклы береговой охраны от Швеции

Украина получит от Швеции гидроциклы береговой охраны от Швеции

  •  17465 просмотра
ЕС планирует "сравняться с россией" в производстве крупных артиллерийских боеприпасов до конца 2025 года - СМИ

ЕС планирует "сравняться с россией" в производстве крупных артиллерийских боеприпасов до конца 2025 года - СМИ

  •  16810 просмотра
В рамках закона для помощи Украине и запасов: ЕС выделяет 500 млн евро на увеличение производства боеприпасов до 2 млн в год

В рамках закона для помощи Украине и запасов: ЕС выделяет 500 млн евро на увеличение производства боеприпасов до 2 млн в год

  •  18689 просмотра

Популярные

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы

  •  104137 просмотра
Украинская энергетика предлагает инвесторам низкие затраты и быстрое получение разрешений - председатель правления "Укрэнерго"

Украинская энергетика предлагает инвесторам низкие затраты и быстрое получение разрешений - председатель правления "Укрэнерго"

  •  105002 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

  •  126656 просмотра
Великобритания не будет признавать псевдовыборы на оккупированных территориях

Великобритания не будет признавать псевдовыборы на оккупированных территориях

  •  106309 просмотра
В Киеве атака "шахедов" обошлась без жертв и разрушений - КГВА

В Киеве атака "шахедов" обошлась без жертв и разрушений - КГВА

  •  104964 просмотра

Публикации

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

  •  89110 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

  •  126656 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  213283 просмотра
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  248132 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  270689 просмотра

Германия за два года восполнит запасы Taurus, если передаст их Украине - СМИ

Если Германия передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus, то на пополнение запасов ФРГ уйдет около двух лет.

политика •   •  19161 просмотра
Германия за два года восполнит запасы Taurus, если передаст их Украине - СМИ

Украина должна поднимать вопрос о легитимности представителей путина на международной арене - эксперт

Украина не признает выборы президента россии на оккупированных территориях и призывает привлечь к уголовной ответственности тех, кто способствовал их проведению, а также ввести санкции против иностранных наблюдателей и поставить под сомнение легитимность Путина на международной арене.

политика •   •  18891 просмотра
Украина должна поднимать вопрос о легитимности представителей путина на международной арене - эксперт

"Шахеды", которыми враг сейчас атакует Украину, имеют разные звуковые характеристики - Гуменюк

"Шахеды", которыми враг сейчас атакует Украину, имеют разные звуковые характеристики, указывает Гуменюк.

Война •   •  14438 просмотра
"Шахеды", которыми враг сейчас атакует Украину, имеют разные звуковые характеристики - Гуменюк

По Одессе враг ударил баллистикой, выпустив из оккупированного Крыма ракеты "Искандер-М" - Силы обороны Юга

Российские войска осуществили баллистическую ракетную атаку на Одессу с территории оккупированного Крыма, в результате которой 14 человек погибли и 46 получили ранения, был разрушен рекреационный объект, повреждены жилые дома, СТО, газопровод и автомобили экстренных служб.

Война •   •  17424 просмотра
По Одессе враг ударил баллистикой, выпустив из оккупированного Крыма ракеты "Искандер-М" - Силы обороны Юга

Выборы в рф: россияне поджигают участки и заливают урны зеленкой

Во время президентских выборов в россии на избирательных участках произошли многочисленные случаи поджогов и вандализма, в частности, на один из участков в санкт-петербурге бросили бутылку с зажигательной смесью, женщина подожгла кабинку для голосования в москве, а другая женщина облила зеленкой урну для голосования.

политика •   •  17743 просмотра
Выборы в рф: россияне поджигают участки и заливают урны зеленкой

В Киеве и области возможно повышение уровня воды в Днепре - Укргидрометцентр

Уровень воды в Днепре в Киеве и Бориспольском районе будет оставаться выше начального уровня паводка до 15-19 марта из-за сбросов воды из Киевского водохранилища, вызванных весенним половодьем.

Общество •   •  18698 просмотра
В Киеве и области возможно повышение уровня воды в Днепре - Укргидрометцентр

Доход россии от экспорта нефти в феврале вырос на 12% - отчет

Доходы россии от морского экспорта нефти выросли на 12% в феврале, но объем экспорта уменьшился на 3% по сравнению с предыдущим месяцем из-за более высоких цен на российскую нефть, а не из-за увеличения экспорта.

Экономика •   •  17587 просмотра
Доход россии от экспорта нефти в феврале вырос на 12% - отчет

Украина получит от Швеции гидроциклы береговой охраны от Швеции

Швеция передаст Украине гидроциклы для береговой охраны. Они могут быть переданы немедленно.

Война •   •  17465 просмотра
Украина получит от Швеции гидроциклы береговой охраны от Швеции

ЕС планирует "сравняться с россией" в производстве крупных артиллерийских боеприпасов до конца 2025 года - СМИ

До конца 2025 года Европейский Союз планирует сравняться с россией в производстве крупнокалиберных артиллерийских снарядов, в том числе 155-мм.

Война •   •  16810 просмотра
ЕС планирует "сравняться с россией" в производстве крупных артиллерийских боеприпасов до конца 2025 года - СМИ

В рамках закона для помощи Украине и запасов: ЕС выделяет 500 млн евро на увеличение производства боеприпасов до 2 млн в год

Европейская комиссия выделила 500 миллионов евро на увеличение мощностей по производству боеприпасов до 2 миллионов снарядов в год до конца 2025 года, выделив в общей сложности 2 миллиарда евро на укрепление оборонной промышленности ЕС через различные программы.

Война •   •  18689 просмотра
В рамках закона для помощи Украине и запасов: ЕС выделяет 500 млн евро на увеличение производства боеприпасов до 2 млн в год