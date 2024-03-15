Польский посол надеется на "смелость" канцлера Шольца в вопросе Taurus

Польский посол в Германии Дариуш Павлос выразил надежду, что Германия поставит Украине крылатые ракеты Taurus. Он также надеется, что канцлер Германии Олаф Шольц проявит смелость и будет искать решение по доставке соответствующих систем и боеприпасов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NTV.

Павлос ожидает сигнала единства против россии от встречи на высшем уровне так называемого Веймарского треугольника в пятницу.

Павлос в журнале ARD "Morgenmagazin" заявил, что цель встречи канцлера Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска в Берлине - "продемонстрировать единство, а не разногласия".

"Это "сигнал того, что мы хотим продемонстрировать, что мы едины и хотим солидарно поддержать Украину", - сказал Павлос.

В интервью дипломат выражает надежду, что Германия поставит Украине крылатые ракеты Taurus.

"Мы знаем на сто процентов: Украине также нужны крылатые ракеты Taurus", - отметил Павлос.

Он надеется, что канцлер Шольц "проявит смелость и будет искать решение по доставке соответствующих систем и боеприпасов".

"Это "решающая фаза этой войны" и время, когда "нам всем нужно набраться смелости, чтобы добиться чего-то большего", - подчеркивает Павлос.

Прежде всего, Украина сейчас нуждается в боеприпасах. В то же время Павлос признает, что Германия делает все, что может. Тем не менее, "всегда можно сделать больше".

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз высказался против поставки крылатых ракет Taurus в Украину. По его словам, ракеты возможно передать только при условии, если немецких военных, которые нужны будут для управления Taurus, разместят за пределами Украины.