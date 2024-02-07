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День рождения огнетушителя, Всемирный день чтения вслух. Что еще можно отметить седьмого февраля

День рождения огнетушителя, Всемирный день чтения вслух. Что еще можно отметить седьмого февраля

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 04:27  •  31392 просмотра

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Именно седьмого февраля 1863 года американской инженер Алан Крей получил в США патент на огнетушитель. По способу срабатывания огнетушители делятся на ручные, автоматические и комбинированного действия.

Сегодня, седьмого февраля, отмечается День рождения огнетушителя, пишет УНН.

Именно седьмого февраля 1863 года американской инженер Алан Крей получил в США патент на огнетушитель.

Интересно, что стеклянные колбы наполнены водой для тушения пожаров начали использовать в 17-м веке. А в 19-м веке в Великобритании появились первые прототипы современных огнетушителей.

По способу срабатывания огнетушители делятся на ручные, автоматические и комбинированного действия.

А в зависимости от закачанного огнетушащего вещества они бывают углекислотные, воздушно-пенные, порошковые, водные, аэрозольные.

С 2010 года по инициативе международного образовательного проекта "LitWorld" каждую вторую среду февраля, которая в этом году приходится на 6-е число, проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня чтения вслух.

Цель события - мотивировать, в первую очередь, детей и молодежь читать книги. Также Всесознательный день чтения вслух является одной из важных составляющих глобального движения за грамотность.

Самый простой способ отметить это событие - собраться с друзьями и каждому по очереди вслух прочитать отрывок любимой книги, или навесть своего собственного произведения.

Любители рок-музыки сегодня могут присоединиться к Международному дню группы The Clash - событию, которое было основано этого февраля 2013 года одной из американских радиостанций.

Группа The Clash, основанная в 1976 году в Лондоне, Участники группы Джо Страммер, Мик Джонс, Пол Симонон и Ник Хедон создали звучание, которое соединило панк с регги, роком и другими жанрами.

Группа оставила заметный след в музыкальной индустрии, повлияв на бесчисленное количество исполнителей и жанров.

По церковному календарю День памяти преподобного Луки Элландского.

Лука родился в конце 9-го века в бедной крестьянской семье. В 14 лет он стал монахом. Много лет Лука прожил на Афоне. Имел дар исцеления и изгнания бесов. У Луки постепенно появились последователи. Вместе с ними Лука возвел небольшой монастырь на горе Геликон.

Именины сегодня празднуют Лука, Петр, Георгий, Егор, Юрий.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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