День рождения огнетушителя, Всемирный день чтения вслух. Что еще можно отметить седьмого февраля

Сегодня, седьмого февраля, отмечается День рождения огнетушителя, пишет УНН.

Именно седьмого февраля 1863 года американской инженер Алан Крей получил в США патент на огнетушитель.

Интересно, что стеклянные колбы наполнены водой для тушения пожаров начали использовать в 17-м веке. А в 19-м веке в Великобритании появились первые прототипы современных огнетушителей.

По способу срабатывания огнетушители делятся на ручные, автоматические и комбинированного действия.

А в зависимости от закачанного огнетушащего вещества они бывают углекислотные, воздушно-пенные, порошковые, водные, аэрозольные.

С 2010 года по инициативе международного образовательного проекта "LitWorld" каждую вторую среду февраля, которая в этом году приходится на 6-е число, проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня чтения вслух.

Цель события - мотивировать, в первую очередь, детей и молодежь читать книги. Также Всесознательный день чтения вслух является одной из важных составляющих глобального движения за грамотность.

Самый простой способ отметить это событие - собраться с друзьями и каждому по очереди вслух прочитать отрывок любимой книги, или навесть своего собственного произведения.

Любители рок-музыки сегодня могут присоединиться к Международному дню группы The Clash - событию, которое было основано этого февраля 2013 года одной из американских радиостанций.

Группа The Clash, основанная в 1976 году в Лондоне, Участники группы Джо Страммер, Мик Джонс, Пол Симонон и Ник Хедон создали звучание, которое соединило панк с регги, роком и другими жанрами.

Группа оставила заметный след в музыкальной индустрии, повлияв на бесчисленное количество исполнителей и жанров.

По церковному календарю День памяти преподобного Луки Элландского.

Лука родился в конце 9-го века в бедной крестьянской семье. В 14 лет он стал монахом. Много лет Лука прожил на Афоне. Имел дар исцеления и изгнания бесов. У Луки постепенно появились последователи. Вместе с ними Лука возвел небольшой монастырь на горе Геликон.

Именины сегодня празднуют Лука, Петр, Георгий, Егор, Юрий.