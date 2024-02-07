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День народження вогнегасника, Всесвітній день читання вголос. Що ще можна відзначити сьомого лютого

День народження вогнегасника, Всесвітній день читання вголос. Що ще можна відзначити сьомого лютого

Київ • УНН

 • 39162 перегляди

Саме сьомого лютого 1863 року американській інженер Алан Крей отримав у США патент на вогнегасник. За способом спрацьовування вогнегасники діляться на ручні, автоматичні та комбінованої дії.

Сьогодні, сьомого лютого, відзначається День народження вогнегасника, пише УНН.

Саме сьомого лютого 1863 року американській інженер Алан Крей отримав у США патент на вогнегасник.

Цікаво, що скляні колби наповнені водою для гасіння пожеж почали використовувати у 17-му столітті. А у 19-му столітті у Великій Британії з’явилися перші прототипи сучасних вогнегасників.

За способом спрацьовування вогнегасники діляться на ручні, автоматичні та комбінованої дії.

А залежно від закачаної вогнегасної речовини вони бувають вуглекислотні, повітряно-пінні, порошкові, водні, аерозольні.

З 2010 року за ініціативи міжнародного освітнього проекту "LitWorld" кожної другої середи лютого, яка цього року припадає на 6-те число, відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня читання вголос.

Мета події – мотивувати, в першу чергу, дітей та молодь читати книги. Також Всесвідтній день читання вголос є однією з важливих складових глобального руху за грамотність.

Найпростіший спосіб відзначити цю подію – зібратися із друзями і кожному по черзі вголос прочитати уривок улюбленої книги, або навість свого власного твору.

Любителі рок-музики сьогодні можуть долучитися до Міжнародного дня гурту The Clash – події, яка була започаткована сього лютого 2013 року однією з американських радіостанцій.

Гурт The Clash, заснований у 1976 році в Лондоні, Учасники гурту Джо Страммер, Мік Джонс, Пол Сімонон та Нік Хедон створили звучання, яке поєднало панк з реггі, роком та іншими жанрами.

Гурт залишив помітний слід у музичній індустрії, вплинувши на незліченну кількість виконавців та жанрів.

За церковним календарем День пам’яті преподобного Луки Елландського.

Лука народився наприкінці 9-го століття у бідній селянській родині. У 14 років він став ченцем. Багато років Лука прожив на Афоні. Мав дар зцілення та вигнання бісів. У Луки поступово з’явилися послідовники. Разом з ними Лука звів невеличкий монастир на горі Гелікон.

Іменини сьогодні святкують Лука, Петро, Георгій, Єгор, Юрій.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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