"День Победы" празднуют уже неделю: Федоров рассказал, как на оккупированных территориях воплощают кремлевскую пропаганду

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ivan-fedorov-politykИван Федоров
krymКрым
melitopolМелитополь
zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  51296 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  90045 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  108764 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  107972 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  166116 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  149714 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149177 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  251219 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109942 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120716 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Новости по теме
"День Победы" празднуют уже неделю: Федоров рассказал, как на оккупированных территориях воплощают кремлевскую пропаганду

"День Победы" празднуют уже неделю: Федоров рассказал, как на оккупированных территориях воплощают кремлевскую пропаганду

  •  4576 просмотра
Сербия первой в Европе подписала соглашение с Китаем о построении "общего будущего"

Сербия первой в Европе подписала соглашение с Китаем о построении "общего будущего"

  •  3468 просмотра
Для восстановления после атак: Британия внесет в Фонд поддержки энергетики 23 млн евро

Для восстановления после атак: Британия внесет в Фонд поддержки энергетики 23 млн евро

  •  3798 просмотра
Самый жаркий апрель в истории продолжил 11-месячную полосу рекордных температур

Самый жаркий апрель в истории продолжил 11-месячную полосу рекордных температур

  •  5308 просмотра
ВР планирует сделать шаг к усилению ответственности за распространение наркотиков во время военного положения

ВР планирует сделать шаг к усилению ответственности за распространение наркотиков во время военного положения

  •  6436 просмотра
Порноактриса Сторми Дэниелс рассказала в суде о своей встрече с Трампом

Порноактриса Сторми Дэниелс рассказала в суде о своей встрече с Трампом

  •  6413 просмотра
На фронте за сутки более 120 боевых столкновений, россияне активизировались на Ореховском направлении - Генштаб

На фронте за сутки более 120 боевых столкновений, россияне активизировались на Ореховском направлении - Генштаб

  •  6714 просмотра
Оккупанты нанесли три удара по поселку на Запорожье, есть раненая

Оккупанты нанесли три удара по поселку на Запорожье, есть раненая

  •  7477 просмотра
ВР планирует рассмотреть законопроект об особенностях назначения на должность судьи во время военного положения

ВР планирует рассмотреть законопроект об особенностях назначения на должность судьи во время военного положения

  •  8502 просмотра
В ЕС начали обсуждение 14 пакета санкций против рф, который предусматривает ограничения по СПГ - СМИ

В ЕС начали обсуждение 14 пакета санкций против рф, который предусматривает ограничения по СПГ - СМИ

  •  8613 просмотра

Популярные

Disney сократит количество фильмов Marvel

Disney сократит количество фильмов Marvel

  •  102327 просмотра
Шабунин числится боевым медиком и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве - СМИ

Шабунин числится боевым медиком и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве - СМИ

  •  53643 просмотра
Мобилизация заключенных: Рада приняла закон

Мобилизация заключенных: Рада приняла закон

  •  49626 просмотра
В Кировоградской области специалисты обследуют повреждения от ракетного удара рф: показали последствия атаки

В Кировоградской области специалисты обследуют повреждения от ракетного удара рф: показали последствия атаки

  •  51956 просмотра
Количество подписчиков в Tinder падает шестой квартал подряд

Количество подписчиков в Tinder падает шестой квартал подряд

  •  109127 просмотра

Публикации

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  210560 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

7 мая 2024, 07:27  •  251219 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  250359 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  359608 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  515126 просмотра

"День Победы" празднуют уже неделю: Федоров рассказал, как на оккупированных территориях воплощают кремлевскую пропаганду

Председатель Запорожской ОВА сообщил, что на временно оккупированных территориях уже неделю празднуют "День Победы", причем пожилые люди и дети больше всего подвергаются воздействию кремлевской пропаганды, которая включает в себя школьные мероприятия, пропагандистские доски и колорадские ленты.

Война •   •  4576 просмотра
"День Победы" празднуют уже неделю: Федоров рассказал, как на оккупированных территориях воплощают кремлевскую пропаганду

Сербия первой в Европе подписала соглашение с Китаем о построении "общего будущего"

Сербия стала первой европейской страной, которая подписала соглашение с Китаем об "общем будущем" и углублении всестороннего стратегического партнерства.

Новости Мира •   •  3468 просмотра
Сербия первой в Европе подписала соглашение с Китаем о построении "общего будущего"

Для восстановления после атак: Британия внесет в Фонд поддержки энергетики 23 млн евро

Великобритания предоставит дополнительные 23 миллиона евро в Фонд энергетической поддержки Украины, чтобы помочь восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру, усилить безопасность и обеспечить резервное питание.

Экономика •   •  3798 просмотра
Для восстановления после атак: Британия внесет в Фонд поддержки энергетики 23 млн евро

Самый жаркий апрель в истории продолжил 11-месячную полосу рекордных температур

Апрель 2024 года стал самым жарким апрелем за всю историю наблюдений в мире, продолжив 11-месячную серию рекордных месячных температур, что свидетельствует о том, что мир опасно близок к превышению установленного Парижским соглашением лимита глобального потепления на 1,5°C.

Новости Мира •   •  5308 просмотра
Самый жаркий апрель в истории продолжил 11-месячную полосу рекордных температур

ВР планирует сделать шаг к усилению ответственности за распространение наркотиков во время военного положения

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который предлагает ужесточить наказание, включая штрафы и лишение свободы, за незаконный оборот наркотиков и производство прекурсоров во время военного положения.

политика •   •  6436 просмотра
ВР планирует сделать шаг к усилению ответственности за распространение наркотиков во время военного положения

Порноактриса Сторми Дэниелс рассказала в суде о своей встрече с Трампом

Порноактриса Сторми Дэниелс дала показания в суде о своей сексуальной связи с Дональдом Трампом в 2006 году и плату, которую она получила от него за молчание об этом во время его президентской кампании 2016 года.

Новости Мира •   •  6413 просмотра
Порноактриса Сторми Дэниелс рассказала в суде о своей встрече с Трампом

На фронте за сутки более 120 боевых столкновений, россияне активизировались на Ореховском направлении - Генштаб

За минувшие сутки украинские войска отбили 121 боевое столкновение на разных участках фронта, при этом больше всего обстрелов противник совершил на Авдеевском и Бахмутском направлениях, а также активизировался на Ореховском направлении, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры.

Война •   •  6714 просмотра
На фронте за сутки более 120 боевых столкновений, россияне активизировались на Ореховском направлении - Генштаб

Оккупанты нанесли три удара по поселку на Запорожье, есть раненая

российская армия обстреляла село Веселянка Запорожского района, ранив женщину и повредив жилые дома и хозяйственные постройки.

Война •   •  7477 просмотра
Оккупанты нанесли три удара по поселку на Запорожье, есть раненая

ВР планирует рассмотреть законопроект об особенностях назначения на должность судьи во время военного положения

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который позволит Президенту возвращать представление на назначение судей в Высший совет правосудия для повторного рассмотрения во время военного положения и через год после него, если есть информация о действиях, угрожающих национальной безопасности.

политика •   •  8502 просмотра
ВР планирует рассмотреть законопроект об особенностях назначения на должность судьи во время военного положения

В ЕС начали обсуждение 14 пакета санкций против рф, который предусматривает ограничения по СПГ - СМИ

ЕС начал переговоры по 14-му пакету санкций против России, который включает ограничения на российский газ, в частности, запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) и введение ограничений на три российских СПГ-проекта.

политика •   •  8613 просмотра
В ЕС начали обсуждение 14 пакета санкций против рф, который предусматривает ограничения по СПГ - СМИ