"День Победы" празднуют уже неделю: Федоров рассказал, как на оккупированных территориях воплощают кремлевскую пропаганду

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что "День Победы" на ВОТ празднуют уже неделю, наибольшее влияние кремлевской пропаганды испытывают пожилые люди и дети, передает УНН.

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Кроме того, по его словам, в школах ведут "разговоры о главном", весь Мелитополь завешен колорадскими лентами и обклеен пропагандистскими бордами.

"Вместе с тем - в этом году на ВОТ отменены массовые парады и шествие "бессмертного полка". Запугивают жителей мнимыми атаками сил сопротивления. Визуально 9 мая празднуют, но фактически праздника не будет, как не будет у них и победы", - резюмировал Федоров.

В оккупированном Крыму отменили акцию "Бессмертный полк", парада на 9 мая тоже не будет