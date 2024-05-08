"День Пабєди" святкують вже тиждень: Федоров розповів, як на окупованих територіях втілюють кремлівську пропаганду
Київ • УНН
Голова Запорізької ОВА повідомив, що на тимчасово окупованих територіях вже тиждень святкують "День Пабєди", причому люди похилого віку та діти найбільше піддаються впливу кремлівської пропаганди, яка включає в себе шкільні заходи, пропагандистські дошки та колорадські стрічки.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що "День Пабєди" на ТОТ святкують вже тиждень, найбільшого впливу кремлівської пропаганди зазнають літні люди та діти, передає УНН.
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Крім того, за його словами, у школах ведуть "разговори о главном", увесь Мелітополь завішений колорадськими стрічками і обклеєний пропагандистськими бордами.
Разом з тим – цьогоріч на ТОТ скасовано масові паради та ходу "бєссмєртного полку". Залякують мешканців уявними атаками сил спротиву. Візуально 9 травня святкують, але фактично свята не буде, як не буде у них і перемоги", - резюмував Федоров.
В окупованому Криму скасували акцію "Безсмертний полк", параду на 9 травня теж не буде23.04.24, 15:36 • 16137 переглядiв