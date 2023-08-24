Демонстративная ликвидация Пригожина - “отличная прививка от глупости по лекалам КГБ” - Подоляк

Цитата

“Демонстративная ликвидация пригожина лишний раз показывает, чего на самом деле стоят „Минские договоренности“, российские „гарантии безопасности“ и посредничество лукашенко. Хороший урок всем „голубям мира“, которые еще верят в возможность переговорного процесса с путиным при условии „прекращения огня и поставок оружия“. На мой взгляд, это отличная прививка от глупости по лекалам КГБ”, — написал Подоляк

Контекст

После неудачного бунта чвк “вагнер”, пригожин развернул свои колонны за 200 км от москвы и заявил, что он и его бойцы “уходят в беларусь”. Об этом отходе пригожин ранее договорился в ходе переговоров с александром лукашенко. Тогда стороны якобы пришли к договоренности о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории россии.

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Однако, ликвидация пригожина в Твери показала, что договоренности с лукашенко ничего не стоят. Белорусские СМИ уже трубят о том, что это может иметь целый перечень негативных последствий.

Во-первых, лукашенко теряет авторитет среди своих силовиков, которые видят что слова и обещания их правителя имеют столь ничтожное значение. А значит, могут начать активнее искать для себя “крышу” в москве, не надеясь на гарантии, полученные от своего теперешнего шефа.

Во-вторых, российские сторонники пригожина, вполне могут обвинит лукашенка в сопричастности к ликвидации главы “Вагнера”. В различных российских телеграм-каналах подобные обвинения уже звучат.

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Ранее подоляк отметил, что смерть главаря пвк “вагнер” евгения пригожина является также сигналом и для российскиъ элит перед выборами 2024 года.

А представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что крушение самолета основателя российской частной военной кампании “вагнер” евгения пригожина — это умышленный террористический акт, ведь в рф уже давно “едят” друг друга.

Напомним

В среду вечером, 23 августа, в 20:00, в мчс россии сообщили, что в тверской области в рф упал частный самолет, на борту были 7 пассажиров и 3 члена экипажа, все они погибли.

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Росавиация начала расследование катастрофы самолета Embraer. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя евгения пригожина.

Позже российские СМИ сообщили, что основатель чвк “вагнер” евгений пригожин и его правая рука дмитрий уткин погибли при крушении самолета в тверской области россии.