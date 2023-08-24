Самолет Пригожина могла сбить российская система ПВО - Financial Time
Киев • УНН
КИЕВ.24 августа. УНН. Одной из версий, почему потерпел крушение самолет главаря пвк "вагнер" пригожина, могло быть работа российской ПВО. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на американского чиновника, который пообщался с журналистами на условиях анонимности, передает УНН.
Детали
Отмечается, что если это действительно так, то гибель Пригожина – спланированная операция со стороны российского руководства.
Чиновник утверждает, что вероятнее всего, самолет Пригожина сбили ракеты российской ПВО.
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«Путин не берет пленных», – заявил чиновник.
Факт причастности российской ПВО не доказан, однако эта версия есть с первых минут после аварии.
Контекст
В среду вечером, 23 августа, около 20.00 российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области России разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина − Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".
О смерти пригожина сообщили президенту США Джо Байдену. В Белом доме заявили, что они не удивлены смертью пригожина.
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