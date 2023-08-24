Літак Пригожина могла збити російська система ППО – Financial Time
Київ • УНН
КИЇВ.24 серпня. УНН. Однією з версій, чому зазнав авіатрощі літак ватажка пвк "вагнер" пригожина, могло бути робота російської ППО. Про це пише Financial Times з посиланням на американського чиновника, який поспілкувався з журналістами на умовах анонімності, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що якщо це справді так, то загибель Пригожина – спланована операція з боку російського керівництва.
Чиновник стверджує, що найімовірніше, літак Пригожина збили ракети російської ППО.
Цитата
«Путін не бере полонених», – заявив посадовець.
Факт причетності російської ППО не доведений, проте ця версія є з перших хвилин після аварії.
Контекст
У середу ввечері, 23 серпня, близько 20.00 російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області росії розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євген Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитро Уткін із позивним "Вагнер".
Про смерть пригожина повідомили президента США Джо Байдена. У Білому домі заявили, що вони не здивован смертю пригожина.
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