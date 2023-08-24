путін "майже точно" наказав збити літак пригожина - ISW
Київ • УНН
КИЇВ.24 серпня. УНН. Путін майже напевно наказав російському військовому командуванню збити літак Пригожина. Елементи російської армії, особливо міністр оборони Росії Сергій Шойгу та начальник Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов, навряд чи стратять пригожина без наказу путіна. Про це йдеться у звіті аналітиків американського інституту вивчення війни, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що вся російська політична сфера та сфера безпеки, ймовірно, вважала подальше виживання Пригожина після повстання Вагнера справою Путіна. ISW зробить подальшу оцінку, виходячи з припущення, що Путін віддав наказ про вбивство Пригожина, якщо не з’являться докази протилежного.
Путін, можливо, дійшов висновку, що він достатньо відокремив пригожина від Вагнера і міг убити його, не перетворюючи Пригожина на мученика для решти персоналу Вагнера.
З іншого боку, Путін, можливо, вирішив, що пригожин перетнув заздалегідь встановлену червону лінію, намагаючись зберегти доступ Вагнера до операцій в Африці.
Цитата
«Майже певний наказ Путіна російському Міноборони збити літак пригожина, ймовірно, є публічною спробою відновити своє домінування та помстою за приниження, яке завдало путіну та російському Міноборони збройне повстання групи Вагнера 24 червня», — йдеться у повідомленні.
Контекст
У середу ввечері, 23 серпня, близько 20.00 російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області росії розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євген Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитро Уткін із позивним "Вагнер".
Про смерть пригожина повідомили президента США Джо Байдена. У Білому домі заявили, що вони не здивован смертю пригожина.
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