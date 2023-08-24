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путин "почти точно" приказал сбить самолет пригожина - ISW

путин "почти точно" приказал сбить самолет пригожина - ISW

Киев • УНН

 • 1165975 просмотра

КИЕВ.24 августа. УНН. путин почти наверняка приказал российскому военному командованию сбить самолет Пригожина. Элементы российской армии, особенно министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, вряд ли казнят Пригожина без приказа путина. Об этом говорится в отчете аналитиков американского института изучения войны, передает УНН.

Детали

Отмечается, что вся российская политическая сфера и сфера безопасности, вероятно, считала дальнейшее выживание Пригожина после восстания Вагнера делом Путина. ISW делает дальнейшую оценку, исходя из предположения, что Путин отдал приказ об убийстве Пригожина, если не появятся доказательства обратного.

Путин, возможно, пришел к выводу, что он достаточно отделил пригожина от Вагнера и мог убить его, не превращая Пригожина в мученика для остального персонала Вагнера.

С другой стороны, путин, возможно, решил, что пригожин пересек заранее установленную красную линию, пытаясь сохранить доступ Вагнера к операциям в Африке.

Цитата

«Почти определенный приказ Путина российскому Минобороны сбить самолет Пригожина, вероятно, является публичной попыткой восстановить свое доминирование и местью за унижение, которое нанесло Путину и российскому Минобороны вооруженное восстание группы Вагнера 24 июня», — говорится в сообщении.

Контекст

В среду вечером, 23 августа, около 20.00 российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области России разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина − Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

О смерти пригожина сообщили президенту США Джо Байдену. В Белом доме заявили, что они не удивлены смертью пригожина.

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