Демонстративна ліквідація пригожина - "чудове щеплення від дурості по лекалах КДБ" - Подоляк

Цитата

“Демонстративна ліквідація пригожина вкотре показує, чого насправді варті „Мінські домовленості“, російські „гарантії безпеки“ та посередництво лукашенка. Хороший урок усім „голубам світу“, які ще вірять у можливість переговорного процесу з путіним за умови „припинення вогню та постачання зброї“. На мій погляд, це чудове щеплення від дурості по лекалах КДБ”, — написав Подоляк.

Контекст

Після невдалого бунту ПВК “Вагнер”, пригожин розвернув свої колони за 200 км від Москви та заявив, що він і його бійці “йдуть у білорусь”. Про цей відхід пригожин раніше домовився в ході перемовин із лукашенко. Тоді сторони нібито дійшли домовленості про неприпустимість розв’язання кривавої бійні на території росії.

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Однак, ліквідація пригожина у Твері показала, що домовленості з лукашенком нічого не варті. Білоруські ЗМІ вже кажуть, що це може мати цілий перелік негативних наслідків.

По-перше, лукашенко втрачає авторитет серед своїх силовиків, які бачать що слова та обіцянки їхнього правителя мають таке нікчемне значення. Отже, можуть почати активніше шукати для себе “дах” у москві, не сподіваючись на гарантії, отримані від свого теперішнього шефа.

По-друге, російські прихильники пригожина цілком можуть звинуватити лукашенко у причетності до ліквідації голови “Вагнера”. У різних російських телеграм-каналах такі звинувачення вже звучать.

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Раніше Подоляк відзначив, що смерть ватажка пвк “Вагнер” Євгена пригожина, є також сигналом і для російських еліт перед виборами 2024 року.

А представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що аварія літака засновника російської приватної військової кампанії “вагнер” Євгена пригожина — це навмисний терористичний акт, адже в Росії вже давно “їдять” один одного.

Нагадаємо

У середу ввечері, 23 серпня, о 20:00, в мнс росії повідомили, що у тверській області в росії впав приватний літак, на борту були 7 пасажирів і 3 члени екіпажу, всі вони загинули.

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Росавіація почала розслідування катастрофи літака Embraer. Згідно зі списком пасажирів, серед них значиться прізвище та ім’я пригожинного євгенія.

Пізніше російські ЗМІ повідомили, що засновник чвк “вагнер” євген пригожин та його права рука Дмитро Уткін загинули під час аварії літака у тверській області росії.