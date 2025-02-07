Дело о заказном убийстве: суд продлил арест Коломойскому до 9 апреля

Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей Игорю Коломойскому до 9 апреля по делу об организации заказного убийства юриста Сергея Карпенко в 2003 году. Об этом Суспільному сообщили в пресс-службе Печерского районного суда, передает УНН.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство о сроке действия меры пресечения в виде содержания под стражей для Игоря Коломойского до 9 апреля - говорится в сообщении.

Сообщается, что прокурор приобщил к делу 5 томов с допросами свидетелей и выводами. Офис Генерального прокурора объявил Игорю Коломойскому подозрение еще в мае 2024 года.

По данным следствия, Коломойский, действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. События происходили в Феодосии (Крым).

Коломойский находится под стражей по подозрению в мошенничестве и легализации имущества с сентября 2023 года.

Подозрения Игорю Коломойскому

2 сентября 2023 года Коломойский получил подозрение в мошенничестве по материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.

7 сентября Коломойский получил подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен «ПриватБанка». НАБУ и САП приняли меры по аресту его активов.

Правоохранители 15 сентября объявили бизнесмену новое подозрение по трем статьям по делу о завладении 5,8 миллиарда гривен.

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