Справа про замовне вбивство: суд продовжив арешт Коломойському до 9 квітня

Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою Ігорю Коломойському до 9 квітня у справі про організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. Про це Суспільному повідомили пресслужбі Печерського районного суду, передає УНН.

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання щодо строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Ігоря Коломойського до 9 квітня - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що прокурор долучив до справи 5 томів з допитами свідків і висновками. Офіс Генерального прокурора оголосив Ігорю Коломойському підозру ще у травні 2024 року.

За даними слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Події відбувалися у Феодосії (Крим).

Коломойський перебуває під вартою за підозрою в шахрайстві та легалізації майна з вересня 2023 року.

Підозри Ігорю Коломойському

2 вересня 2023 року Коломойський отримав підозру в шахрайстві за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.

7 вересня Коломойський отримав підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень "ПриватБанку". НАБУ та САП вжили заходи щодо арешту його активів.

Правоохоронці 15 вересня оголосили бізнесмену нову підозру за трьома статтями у справі про заволодіння 5,8 мільярда гривень.

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