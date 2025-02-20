Дела Майдана: продолжается работа по подтверждению влияния спецслужб рф на представителей украинской власти
Киев • УНН
Прокуроры расследуют 57 уголовных производств по преступлениям на Майдане в 2013-2014 годах. Установлена причастность 21 сотрудника фсб рф и бывших высокопоставленных чиновников Украины к государственной измене.
Продолжается работа по доказательному подтверждению обстоятельств непосредственного влияния спецслужб рф на действующих в то время представителей украинской власти по убийствам на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.
Детали
Сейчас прокуроры Офиса Генерального прокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в 57 уголовных производствах в отношении 55 человек. Эти уголовные производства охватывают более 3600 эпизодов уголовных правонарушений.
Офис Генпрокурора обеспечивает публичное обвинение в 158 уголовных производствах в отношении 309 человек.
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В 2024 году по делам Майдана судами принято 3 обвинительных приговора, которыми осуждены 3 человека,
В течение 2024-2025 годов сообщено о подозрении 73 лицам, в том числе:
- 10 высокопоставленных чиновников и руководителей правоохранительных органов;
- 39 правоохранителей (из них 10 следователей);
- 21 сотрудник фсб рф;
- 3 гражданских лица.
В 2024-2025 годах в суд направлено 28 обвинительных актов в отношении 70 человек, из них:
- 6 высокопоставленных чиновников и руководителей правоохранительных органов, среди которых бывшие Министр внутренних дел Украины, Председатель СБУ и его первый заместитель;
- 42 правоохранителя, в том числе 5 следователей;
- 1 судья;
- 21 сотрудник фсб рф.
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Продолжается работа по доказательному подтверждению обстоятельств непосредственного влияния спецслужб РФ на действующих в то время представителей украинской власти,
Сообщается, что собранными доказательствами подтверждено совершение бывшим Председателем СБУ, его первым заместителем и руководителем одного из Департаментов СБУ государственной измены путем оказания помощи российской федерации в проведении, в координации с директором фсб рф и 20 сотрудниками фсб, подрывной деятельности против Украины во время событий Революции Достоинства. Расследование в отношении этих лиц закончено, обвинительный акт направлен в суд.
В совершении государственной измены разоблачены бывший сотрудник разведывательного органа и бывший советник Министра образования и науки Украины. Как установлено следствием, по меньшей мере с 2013 года эти лица, координируя свои действия с представителем Администрации президента рф, оказывали российской федерации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Обвинительные акты в отношении них переданы в суд.
Также за государственную измену к уголовной ответственности привлечен бывший заместитель Секретаря СНБО Владимир Сивкович.
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