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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дела Майдана: продолжается работа по подтверждению влияния спецслужб рф на представителей украинской власти

Дела Майдана: продолжается работа по подтверждению влияния спецслужб рф на представителей украинской власти

Киев  •  УНН

 • 9493 просмотра

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Прокуроры расследуют 57 уголовных производств по преступлениям на Майдане в 2013-2014 годах. Установлена причастность 21 сотрудника фсб рф и бывших высокопоставленных чиновников Украины к государственной измене.

Продолжается работа по доказательному подтверждению обстоятельств непосредственного влияния спецслужб рф на действующих в то время представителей украинской власти по убийствам на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

Детали

Сейчас прокуроры Офиса Генерального прокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в 57 уголовных производствах в отношении 55 человек. Эти уголовные производства охватывают более 3600 эпизодов уголовных правонарушений.

Офис Генпрокурора обеспечивает публичное обвинение в 158 уголовных производствах в отношении 309 человек.

15 тыс. томов дел Майдана: Сапьян рассказала, на каком этапе расследования20.02.25, 15:06 • 9688 просмотров

В 2024 году по делам Майдана судами принято 3 обвинительных приговора, которыми осуждены 3 человека,

- говорится в сообщении.

В течение 2024-2025 годов сообщено о подозрении 73 лицам, в том числе:

  • 10 высокопоставленных чиновников и руководителей правоохранительных органов;
    • 39 правоохранителей (из них 10 следователей);
      • 21 сотрудник фсб рф;
        • 3 гражданских лица.

          В 2024-2025 годах в суд направлено 28 обвинительных актов в отношении 70 человек, из них:

          • 6 высокопоставленных чиновников и руководителей правоохранительных органов, среди которых бывшие Министр внутренних дел Украины, Председатель СБУ и его первый заместитель;
            • 42 правоохранителя, в том числе 5 следователей;
              • 1 судья;
                • 21 сотрудник фсб рф.

                  Дела Майдана: правоохранители установили более 30 причастных к расстрелам13.02.25, 21:27 • 58540 просмотров

                  Продолжается работа по доказательному подтверждению обстоятельств непосредственного влияния спецслужб РФ на действующих в то время представителей украинской власти,

                  - информирует ОГП.

                  Сообщается, что собранными доказательствами подтверждено совершение бывшим Председателем СБУ, его первым заместителем и руководителем одного из Департаментов СБУ государственной измены путем оказания помощи российской федерации в проведении, в координации с директором фсб рф и 20 сотрудниками фсб, подрывной деятельности против Украины во время событий Революции Достоинства. Расследование в отношении этих лиц закончено, обвинительный акт направлен в суд.

                  В совершении государственной измены разоблачены бывший сотрудник разведывательного органа и бывший советник Министра образования и науки Украины. Как установлено следствием, по меньшей мере с 2013 года эти лица, координируя свои действия с представителем Администрации президента рф, оказывали российской федерации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Обвинительные акты в отношении них переданы в суд.

                  Также за государственную измену к уголовной ответственности привлечен бывший заместитель Секретаря СНБО Владимир Сивкович.

                  Бывшему заместителю секретаря СНБО Сивковичу объявили новое подозрение01.12.23, 12:20 • 25256 просмотров

                  Анна Мурашко

                  Анна Мурашко

                  политикаКриминал и ЧП
                  generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
                  sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
                  sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
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