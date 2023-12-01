Бывшему заместителю секретаря СНБО Сивковичу объявили новое подозрение
Служба безопасности Украины нашла новые доказательства государственной измены экс-заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича. Сивкович сбежал в рф в 2014 году, и ему может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным
США обеспокоены тем, что Турция служит финансовым прибежищем для ХАМАС и торговым центром для россии
США предостерегают Турцию от того, чтобы она не была финансовым убежищем для Хамаса и не способствовала российской военной торговле, что может привести к разжиганию насилия, а также приведет к наложению на Турцию санкций.
кремль боится, что провалы на фронте повлияют на президентские выборы в рф - ISW
кремль опасается, что неудачи на войне могут повлиять на выборы президент рф в 2024 году, что заставит путина усилить цензуру.
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
Подполковник Владимир Фитьо сообщил, что фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем.
Гриппом и ОРВИ в этом сезоне переболел уже миллион украинцев, заболеваемость на 8,4% ниже эпидпорога
В Украине уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, включая COVID-19, на 8,4% ниже эпидемического порога: в этом сезоне зарегистрировано более миллиона случаев, что на 39,7% больше, чем в прошлом году.
Германия закрывает консульства сразу в двух российских городах
Германия закрыла свои консульства в новосибирске и екатеринбурге, сразу после закрытия представительства в калининграде, передав дела посольству в москве и генеральному консульству в санкт-петербурге.
СБУ устроила россиянам железнодорожную "Чернобаевку": в бурятии снова взорвался поезд с топливом - источники
СБУ организовала второе нападение на российский поезд в бурятии, выводя из строя ключевую железнодорожную магистраль, которая используется для военной логистики. Целенаправленный взрыв произошел на 35-метровом мосту после первой атаки в Северномйском тоннеле.
Для защиты от атак рф на энергетику есть три направления, но Конгресс должен принять дополнительное финансирование - Белый дом
США помогают Украине противостоять попыткам рф уничтожить ее энергетическую инфраструктуру в условиях зимы, сосредотачиваясь на трех направлениях. Представитель Белого дома Джон Кирби подчеркивает настоятельную необходимость утверждения Конгрессом дополнительного финансирования для продолжения этой поддержки
В Минреинтеграции рассказали каким категориям ВПЛ автоматически продлят выплаты еще на полгода
Начиная с 1 декабря, выплаты ВПЛ в Украине будут автоматически продлены на шесть месяцев для определенных категорий, включая инвалидов, детей и тех, кто ухаживает за малолетними или тяжелобольными детьми, без необходимости подавать дополнительное заявление.
Киевлянам, которые будут мобилизованы в ВСУ, могут выплатить по 30 тыс. гривен
Киевский городской совет рассматривает предложение выплачивать 30 000 гривен жителям города, мобилизованным в Вооруженные силы, начиная с декабря. Инициативу озвучил городской голова Виталий Кличко.