Бывшему заместителю секретаря СНБО Сивковичу объявили новое подозрение

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
  •  24247 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
  •  137538 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
  •  143382 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
  •  132867 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
  •  128477 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  153378 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  219047 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  195443 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  209266 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
28 ноября  •  160249 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200134 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  178565 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
28 ноября  •  165274 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
28 ноября  •  164557 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  39762 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Бывшему заместителю секретаря СНБО Сивковичу объявили новое подозрение

Служба безопасности Украины нашла новые доказательства государственной измены экс-заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича. Сивкович сбежал в рф в 2014 году, и ему может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным

Политика •   •  3157 просмотра
Бывшему заместителю секретаря СНБО Сивковичу объявили новое подозрение

США обеспокоены тем, что Турция служит финансовым прибежищем для ХАМАС и торговым центром для россии

США предостерегают Турцию от того, чтобы она не была финансовым убежищем для Хамаса и не способствовала российской военной торговле, что может привести к разжиганию насилия, а также приведет к наложению на Турцию санкций.

Политика •   •  4885 просмотра
США обеспокоены тем, что Турция служит финансовым прибежищем для ХАМАС и торговым центром для россии

кремль боится, что провалы на фронте повлияют на президентские выборы в рф - ISW

кремль опасается, что неудачи на войне могут повлиять на выборы президент рф в 2024 году, что заставит путина усилить цензуру.

Политика •   •  4554 просмотра
кремль боится, что провалы на фронте повлияют на президентские выборы в рф - ISW

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Подполковник Владимир Фитьо сообщил, что фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем.

Война •   •  24247 просмотра
Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Гриппом и ОРВИ в этом сезоне переболел уже миллион украинцев, заболеваемость на 8,4% ниже эпидпорога

В Украине уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, включая COVID-19, на 8,4% ниже эпидемического порога: в этом сезоне зарегистрировано более миллиона случаев, что на 39,7% больше, чем в прошлом году.

Здоровье •   •  6789 просмотра
Гриппом и ОРВИ в этом сезоне переболел уже миллион украинцев, заболеваемость на 8,4% ниже эпидпорога

Германия закрывает консульства сразу в двух российских городах

Германия закрыла свои консульства в новосибирске и екатеринбурге, сразу после закрытия представительства в калининграде, передав дела посольству в москве и генеральному консульству в санкт-петербурге.

Политика •   •  8642 просмотра
Германия закрывает консульства сразу в двух российских городах

СБУ устроила россиянам железнодорожную "Чернобаевку": в бурятии снова взорвался поезд с топливом - источники

СБУ организовала второе нападение на российский поезд в бурятии, выводя из строя ключевую железнодорожную магистраль, которая используется для военной логистики. Целенаправленный взрыв произошел на 35-метровом мосту после первой атаки в Северномйском тоннеле.

Война •   •  13874 просмотра
СБУ устроила россиянам железнодорожную "Чернобаевку": в бурятии снова взорвался поезд с топливом - источники

Для защиты от атак рф на энергетику есть три направления, но Конгресс должен принять дополнительное финансирование - Белый дом

США помогают Украине противостоять попыткам рф уничтожить ее энергетическую инфраструктуру в условиях зимы, сосредотачиваясь на трех направлениях. Представитель Белого дома Джон Кирби подчеркивает настоятельную необходимость утверждения Конгрессом дополнительного финансирования для продолжения этой поддержки

Политика •   •  12105 просмотра
Для защиты от атак рф на энергетику есть три направления, но Конгресс должен принять дополнительное финансирование - Белый дом

В Минреинтеграции рассказали каким категориям ВПЛ автоматически продлят выплаты еще на полгода

Начиная с 1 декабря, выплаты ВПЛ в Украине будут автоматически продлены на шесть месяцев для определенных категорий, включая инвалидов, детей и тех, кто ухаживает за малолетними или тяжелобольными детьми, без необходимости подавать дополнительное заявление.

Общество •   •  11418 просмотра
В Минреинтеграции рассказали каким категориям ВПЛ автоматически продлят выплаты еще на полгода

Киевлянам, которые будут мобилизованы в ВСУ, могут выплатить по 30 тыс. гривен

Киевский городской совет рассматривает предложение выплачивать 30 000 гривен жителям города, мобилизованным в Вооруженные силы, начиная с декабря. Инициативу озвучил городской голова Виталий Кличко.

Общество •   •  11313 просмотра
Киевлянам, которые будут мобилизованы в ВСУ, могут выплатить по 30 тыс. гривен