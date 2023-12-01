Бывшему заместителю секретаря СНБО Сивковичу объявили новое подозрение

Служба безопасности Украины сообщила в пятницу, что собрала новые доказательства государственной измены со стороны бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимира Сивковича и объявила ему новое подозрение, пишет УНН.

Служба безопасности собрала новые доказательства государственной измены со стороны бывшего заместителя секретаря СНБО Украины Владимира Сивковича, который скрывается в россии и работает на ФСБ. Экс-чиновник причастен к организации масштабных информкампаний, направленных на искусственную дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины в пользу кремля. Для этого он привлекал к сотрудничеству известных политиков в Киеве, среди них - Нестор Шуфрич, который подозревается в государственной измене. Именно он был одним из основных "спикеров", который при координации Сивковича обнародовал кремлевские нарративы во время выступлений в телеэфирах и на страницах интернет-изданий - сообщили в СБУ.

Детали

По данным СБУ, установлено, что приспешники Сивковича "разгоняли" фейковые сообщения о внутренней обстановке в Украине, а также московские "тезисы" о "безальтернативности" пророссийского вектора во внешней политике.

"Таким образом кремль пытался максимально дестабилизировать ситуацию внутри Украины до начала полномасштабного вторжения рф и дискредитировать официальный Киев перед западными партнерами", - указали в спецслужбе.

Чтобы избежать правосудия в 2014 году за попытки силового разгона Майдана, как отмечается, Сивкович выехал в москву, где начал организовывать массированные информдиверсии против государственной безопасности Украины.

"Это одна из приоритетных задач, которые Сивкович выполнял по указанию кадровых сотрудников 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ", - сообщили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Сивковичу о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц) - отметили в СБУ.

Дополнение

Ранее по материалам украинской спецслужбы и ГБР его действия были квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

▪️ ч. 1 ст. 111 (государственная измена).

"Поскольку Сивкович скрывается на территории россии, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности", - указали в СБУ.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.