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15 тыс. томов дел Майдана: Сапьян рассказала, на каком этапе расследования

Киев  •  УНН

 • 2205 просмотра

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ГБР завершает расследование преступлений во время Революции Достоинства, которые насчитывают 15 тысяч томов доказательств. В суд передано 147 обвинительных актов в отношении 279 человек, 14 фигурантов уже получили приговоры.

Расследование преступлений, совершенных во время Революции Достоинства, выходит на финальный этап. Дела Майдана насчитывают 15 тыс. томов доказательств, сейчас установлено более 2,5 тыс. эпизодов преступлений. В суд уже передано 147 обвинительных актов в отношении 279 человек, а 14 фигурантов получили обвинительные приговоры.

Об этом рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает УНН.

Еще в ноябре 2023 года Государственное бюро расследований сообщило, что вышло на финишную прямую в расследовании дел Майдана.

Главная задача ГБР как органа досудебного расследования - не только довести до суда все обвинительные акты, в которых фигурируют подозреваемые и причастные к трагедии, произошедшей во время Революции Достоинства, в частности к убийствам людей, но и добиться справедливости

- отметила Сапьян.

Она сообщила, что только в 2020 году дела были переданы из прокуратуры в ГБР, и на тот момент, насколько ей было известно, к ответственности было привлечено более трех сотен граждан Украины, причастных к правонарушениям.

В то же время она уточнила, что точное количество таких лиц лучше было бы выяснить в прокуратуре. Относительно работы ГБР, она отметила, что за четыре года было вынесено 11 обвинительных приговоров в отношении 14 человек, которые также были причастны к преступлениям.

ГБР сообщило о подозрении более чем трем сотням граждан Украины, и сто из них получили подозрение только в 2024 году. В суд передано 147 обвинительных актов, в которых фигурируют 279 граждан Украины, причастных к этим правонарушениям

-  добавила советник по коммуникациям. 

Сапьян подчеркнула, что эти цифры - это огромный объем работы

Дела Майдана насчитывают более 15 тысяч томов: это две с половиной тысячи эпизодов преступных действий, десятки экспертиз, допросов, свидетелей, потерпевших, анализ разговоров.

Чтобы доказать в суде вину только одного человека, нужно собрать достаточно доказательств, чтобы его не оправдали, а осудили, и чтобы этот приговор был справедливым.

Конечно, мы должны помнить, что в Майдане участвовали 840 тысяч человек, 60 тысяч правоохранителей, и в ходе расследования нужно установить виновность или невиновность всех этих людей

- заметила Сапьян.

Заочные приговоры

К сожалению, так сложилось, что с 2014 года части подозреваемых удалось сбежать с территории Украины. Когда мы говорим, в частности, о чиновниках, то обвинительные акты касаются руководства государства того периода - от экс-президента до бывшего главы «Беркута», а также экс-главы СБУ, Минобороны и МВД. Есть категория чиновников, которые принимали решения, и есть категория исполнителей, например «титушки». Для следствия было важно не только установить всех причастных, но и передать обвинительные акты в суд

- рассказала советник по коммуникациям ГБР.

Сапьян отметила, что очень часто рассмотрение дел затягивается, но на сегодня ведомство может утвердительно заявить, что установлены лица, причастные к расстрелам на Майдане.

Она также напомнила, что расследование завершено в отношении 12 бывших милиционеров спецподразделения «Беркут», которые подчинялись главному управлению МВД и непосредственно выполняли массовые расстрелы активистов.

Среди них - 11 «беркутовцев» и один военнослужащий внутренних войск. Один из них будет привлечен к ответственности очно, а 12 - заочно.

Если говорить о том, какая часть приговоров будет заочной, пока могу утверждать, что большинство дел рассматривается именно в заочном формате

- подытожила Сапьян.

Напомним,

11 лет назад 18 февраля в Украине началось противостояние на площади Майдан Независимости в Киеве, в результате которого в течение 3-х дней погибли более 80 человек. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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