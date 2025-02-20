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15 тис. томів справ Майдану: Сап‘ян розповіла, на якому етапі розслідування

15 тис. томів справ Майдану: Сап‘ян розповіла, на якому етапі розслідування

Київ • УНН

 • 28490 перегляди

ДБР завершує розслідування злочинів під час Революції Гідності, які налічують 15 тисяч томів доказів. До суду передано 147 обвинувальних актів щодо 279 осіб, 14 фігурантів вже отримали вироки.

Розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності, виходить на фінальний етап. Справи Майдану налічують 15 тис. томів доказів, нині встановлено понад 2,5 тис. епізодів злочинів. До суду вже передано 147 обвинувальних актів щодо 279 осіб, а 14 фігурантів отримали обвинувальні вироки.

Про це розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян в етері телемарафону, передає УНН.

Ще в листопаді 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило, що вийшло на фінішну пряму у розслідуванні справ Майдану.

Головне завдання ДБР як органу досудового розслідування – не лише довести до суду всі обвинувальні акти, в яких фігурують підозрювані та причетні до трагедії, що сталася під час Революції Гідності, зокрема до вбивств людей, але й добитися справедливості

- зазначила Сап‘ян.

Вона повідомила, що лише у 2020 році справи були передані з прокуратури до ДБР, і на той момент, наскільки їй було відомо, до відповідальності було притягнуто понад три сотні громадян України, причетних до правопорушень.

Водночас вона уточнила, що точну кількість таких осіб краще було б з'ясувати у прокуратурі. Щодо роботи ДБР, вона зазначила, що за чотири роки було винесено 11 обвинувальних вироків щодо 14 осіб, які також були причетні до злочинів.

ДБР повідомило про підозру більш ніж трьом сотням громадян України, і сто з них отримали підозру лише у 2024 році. До суду передано 147 обвинувальних актів, у яких фігурують 279 громадян України, причетних до цих правопорушень

-  додала радниця з комунікацій. 

Сап‘ян наголосила, що ці цифри – це величезний обсяг роботи

Справи Майдану налічують понад 15 тисяч томів: це дві з половиною тисячі епізодів злочинних дій, десятки експертиз, допитів, свідків, потерпілих, аналіз розмов.

Щоб довести в суді провину лише однієї особи, потрібно зібрати достатньо доказів, аби її не виправдали, а засудили, і щоб цей вирок був справедливим.

Звичайно, ми маємо пам’ятати, що в Майдані брали участь 840 тисяч осіб, 60 тисяч правоохоронців, і в ході розслідування потрібно встановити винуватість чи невинуватість усіх цих людей

- зауважила Сап‘ян.

Заочні вироки

На жаль, так склалося, що з 2014 року частині підозрюваних вдалося втекти з території України. Коли ми говоримо, зокрема, про чиновників, то обвинувальні акти стосуються керівництва держави того періоду – від експрезидента до колишнього очільника "Беркуту", а також ексголів СБУ, Міноборони та МВС. Є категорія високопосадовців, які ухвалювали рішення, і є категорія виконавців, наприклад "тітушки". Для слідства було важливо не лише встановити всіх причетних, а й передати обвинувальні акти до суду

- розповіла радниця з комунікацій ДБР.

Сап'ян зазначила, що дуже часто розгляд справ затягується, але на сьогодні відомство може ствердно заявити, що встановлено осіб, причетних до розстрілів на Майдані.

Вона також нагадала, що розслідування завершено щодо 12 колишніх міліціонерів спецпідрозділу "Беркут", які підпорядковувалися головному управлінню МВС і безпосередньо виконували масові розстріли активістів.

Серед них – 11 "беркутівців" і один військовослужбовець внутрішніх військ. Один із них буде притягнутий до відповідальності очно, а 12 – заочно.

Якщо говорити про те, яка частина вироків буде заочною, поки що можу стверджувати, що більшість справ розглядається саме в заочному форматі

- підсумувала Сап‘ян.

Нагадаємо

11 років тому 18 лютого в Україні почалося протистояння на площі Майдан Незалежності в Києві, в результаті якого протягом 3-х днів загинули понад 80 осіб. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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