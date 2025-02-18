Революція Гідності: 11 років тому на Майдані розпочалося силове протистояння

Сьогодні, 18 лютого, 11 років тому в Україні почалося протистояння на площі Майдан Незалежності в Києві, в результаті якого протягом 3-х днів загинули понад 80 осіб, пише УНН.

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Протистояння в Україні 18-21 лютого 2014 - силове протистояння між силовиками та протестувальниками, завершальний етап Революції гідності. Під час протистояння за інформацією МОЗ України загинули 82 особи (71 демонстрант та 11 правоохоронців), постраждалими стали 622 людини.

Вранці 18 лютого 2014 року "Мирний наступ" - багатотисячну ходу учасників Євромайдану до Верховної Ради, де мала відкритися чергова сесія, на якій планувався розгляд питань щодо змін до Конституції України щодо обмеження повноважень Президента. Опозиційні фракції з самого ранку блокували сесійне засідання парламенту, вимагаючи першим питанням порядку дня розгляд акту поновлення Конституції 2004 року.

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Близько 8:30 ранку мітингарі почали збиратися на Майдані Незалежності, звідки десятитисячною колоною рушили до будинку Верховної Ради на вулиці Грушевського, з метою донесення вимог щодо повернення до Конституції зразка 2004 року та покарання винних у знущаннях з активістів Євромайдану.

На розі вулиць Грушевського та Кріпосного валу учасники демонстрації штурмували міліцейські автомобілі, що перегороджували шлях колоні, таким чином подолавши кордон внутрішніх військ. На вулиці Шовковничній проти демонстрантів бійці спецпідрозділу "Беркут" застосували спецзасоби: світлошумові гранати та помпові рушниці Форт-500Т, зокрема силовики піднялись на дах будинку по вул. Інститутській 17/5 і звідти кидали шумові гранати та стріляли з рушниці.

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З боку учасників у сторону правоохоронців летіло каміння та петарди, крім того, протестувальники підпалили дві вантажівки КАМАЗ, що блокували проїжджу частину.

Близько 13 години "Беркут" почав відтісняти мітингарів по вулиці Інститутській у бік Майдану Незалежності, відтіснивши протестувальників до Кріпосного провулку, перекривши вулицю Інститутську також зі сторони вулиці Липської. У свою чергу мітингарі розпочали спорудження барикад на перехресті вулиць Інститутської і Банкової з бруківки та у Маріїнському парку з підручних матеріалів.

О 18 почався штурм ВВ барикади зі сторони Європейської площі з використанням БТР, у якому перебував екіпаж "Беркута". БТР оборонці Майдану зустріли "коктейлями Молотова", і штурм захлинувся.

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Близько півночі загорівся Будинок профспілок. За повідомленнями очевидців підпал здійснили "беркутівці", які занесли запалювальну суміш у білих каністрах на дах будинку.

Результатом протистоянь стало усунення Віктора Януковича з посади президента України, втеча 21 лютого 2014 року до росії, відновлення Конституції в редакції 2004 року, відставка низки міністрів і голів ОДА, формування нового уряду.