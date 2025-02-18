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05:23 • 18139 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123443 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183132 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147511 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138965 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117419 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108047 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102994 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142345 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Революція Гідності: 11 років тому на Майдані розпочалося силове протистояння

Революція Гідності: 11 років тому на Майдані розпочалося силове протистояння

Київ • УНН

 • 32001 перегляди

18 лютого 2014 року розпочалося силове протистояння між силовиками та протестувальниками на Майдані. Під час триденних сутичок загинули 82 особи, 622 людини постраждали.

Сьогодні, 18 лютого, 11 років тому в Україні почалося протистояння на площі Майдан Незалежності в Києві, в результаті якого протягом 3-х днів загинули понад 80 осіб, пише УНН

Деталі

Протистояння в Україні 18-21 лютого 2014 - силове протистояння між силовиками та протестувальниками, завершальний етап Революції гідності. Під час протистояння за інформацією МОЗ України загинули 82 особи (71 демонстрант та 11 правоохоронців), постраждалими стали 622 людини. 

Вранці 18 лютого 2014 року "Мирний наступ" - багатотисячну ходу учасників Євромайдану до Верховної Ради, де мала відкритися чергова сесія, на якій планувався розгляд питань щодо змін до Конституції України щодо обмеження повноважень Президента. Опозиційні фракції з самого ранку блокували сесійне засідання парламенту, вимагаючи першим питанням порядку дня розгляд акту поновлення Конституції 2004 року. 

Справи Майдану: правоохоронці встановили понад 30 причетних до розстрілів13.02.25, 21:27 • 58814 переглядiв

Близько 8:30 ранку мітингарі почали збиратися на Майдані Незалежності, звідки десятитисячною колоною рушили до будинку Верховної Ради на вулиці Грушевського, з метою донесення вимог щодо повернення до Конституції зразка 2004 року та покарання винних у знущаннях з активістів Євромайдану. 

На розі вулиць Грушевського та Кріпосного валу учасники демонстрації штурмували міліцейські автомобілі, що перегороджували шлях колоні, таким чином подолавши кордон внутрішніх військ. На вулиці Шовковничній проти демонстрантів бійці спецпідрозділу "Беркут" застосували спецзасоби: світлошумові гранати та помпові рушниці Форт-500Т, зокрема силовики піднялись на дах будинку по вул. Інститутській 17/5 і звідти кидали шумові гранати та стріляли з рушниці. 

Справи Майдану: скільки осіб притягнуто до відповідальності за 10 років21.11.24, 10:47 • 15826 переглядiв

З боку учасників у сторону правоохоронців летіло каміння та петарди, крім того, протестувальники підпалили дві вантажівки КАМАЗ, що блокували проїжджу частину. 

Близько 13 години "Беркут" почав відтісняти мітингарів по вулиці Інститутській у бік Майдану Незалежності, відтіснивши протестувальників до Кріпосного провулку, перекривши вулицю Інститутську також зі сторони вулиці Липської. У свою чергу мітингарі розпочали спорудження барикад на перехресті вулиць Інститутської і Банкової з бруківки та у Маріїнському парку з підручних матеріалів. 

О 18 почався штурм ВВ барикади зі сторони Європейської площі з використанням БТР, у якому перебував екіпаж "Беркута". БТР оборонці Майдану зустріли "коктейлями Молотова", і штурм захлинувся.

Справи Майдану: посадовця СБУ часів януковича заочно судитимуть за дезертирство24.05.24, 16:26 • 11966 переглядiв

Близько півночі загорівся Будинок профспілок. За повідомленнями очевидців підпал здійснили "беркутівці", які занесли запалювальну суміш у білих каністрах на дах будинку. 

Результатом протистоянь стало усунення Віктора Януковича з посади президента України, втеча 21 лютого 2014 року до росії, відновлення Конституції в редакції 2004 року, відставка низки міністрів і голів ОДА, формування нового уряду. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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