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Справи Майдану: посадовця СБУ часів януковича заочно судитимуть за дезертирство

Справи Майдану: посадовця СБУ часів януковича заочно судитимуть за дезертирство

Київ • УНН

 • 11968 перегляди

Колишньому заступнику голови Служби безпеки України пред'явлено звинувачення у дезертирстві, непокорі в бою та розголошенні державної таємниці під час протестів Євромайдану та анексії Криму.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо експершого заступника голови СБУ - керівника Антитерористичного центру при СБУ часів януковича за обвинуваченням у дезертирстві, непокорі в бойовій обстановці, а також у втраті секретного документа. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника Голови Служби безпеки України - керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що йому інкриміновано дезертирство, непокору та втрату документа, що містить державну таємницю (ч. 3 ст. 408, ч. 3 ст. 402, ч. 1 ст. 329 КК України).

Суд закрив одну зі справ щодо розгону протестувальників Євромайдану у 2013 році24.05.24, 13:24 • 15575 переглядiв

ОГП повідомляє, що розслідуванням встановлено, що колишній правоохоронець 23 лютого 2014 року самовільно виїхав на територію АР Крим з метою ухилення від військової служби та уникнення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів відносно учасників масових акцій протесту в м. Києві та державної зради під час Революції Гідності.

"Експосадовець залишився на території півострова та не виконав наказ безпосереднього начальника - Голови Служби безпеки України - повернутись до місця проходження військової служби – Центрального управління СБУ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, колишній правоохоронець з листопада 2013 року по березень 2014 року порушив порядок поводження з документом секретної інформації з грифом "цілком таємно", що призвело до його втрати.

"У зв’язку з переховуванням обвинуваченого на території держави-агресора досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими ДБР за спеціальною процедурою (in absentia). Стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - інформує ОГП.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
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