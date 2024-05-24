Дела Майдана: чиновника СБУ времен януковича заочно будут судить за дезертирство

В суд направлено обвинительное заключение в отношении экс-первого заместителя председателя СБУ - руководителя Антитеррористического центра при СБУ времен януковича по обвинению в дезертирстве, неповиновении в боевой обстановке, а также в потере секретного документа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины - говорится в сообщении.

Отмечается, что ему инкриминируется дезертирство, неповиновение и потеря документа, содержащего государственную тайну (ч. 3 ст. 408, ч. 3 ст. 402, ч. 1 ст. 329 УК Украины).

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ОГП сообщает, что расследованием установлено, что бывший милиционер 23 февраля 2014 года самовольно выехал на территорию АР Крым с целью уклонения от военной службы и избежания уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении участников массовых акций протеста в г. Киеве и государственной измены во время Революции Достоинства.

"Экс-чиновник остался на территории полуострова и не выполнил приказ непосредственного начальника - Председателя Службы безопасности Украины - вернуться к месту прохождения военной службы - Центральному управлению СБУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, бывший правоохранитель с ноября 2013 года по март 2014 года нарушил порядок обращения с документом секретной информации с грифом "совершенно секретно", что привело к его потере.

"В связи с сокрытием обвиняемого на территории государства-агрессора досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями ГБР по специальной процедуре (in absentia). В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - информирует ОГП.