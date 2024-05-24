Суд закрыл одно из дел по разгону протестующих Евромайдана в 2013 году

В Шевченковском суде Киева рассматривалось ходатайство о закрытии евромайдановского дела по разгону мирных участников акции 30 ноября и 1 декабря 2013 года. Обвинительный акт передали в суд в 2015 году, сейчас дело закрыли. С подозреваемых сняли все обвинения, а также снят арест с их имущества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.

В деле было около 170 потерпевших, сообщила представитель одного из участников мирной акции на Майдане Олега Грабца, адвокат Виктория Дейнека.

Он (Олег Грабец - ред.) против закрытия. Сейчас я выражаю его позицию, поскольку он военнослужащий и сейчас находится на фронте. Его позиция основывается на том, что обвиняемые должны быть привлечены к ответственности и то, что за такое длительное время не завершили, это затягивание защиты. Ведь они часто подавали ходатайство о том, что не могут принять участие. Позиция моего потерпевшего, что мы могли бы успеть - сказала Дейнека.

По словам одной из активисток Майдана Любомиры Кеплер, среди пострадавших тридцатого ноября осталось в зале двое. Многие из протестующих Евромайдана сейчас воюют, а некоторых уже нет в живых.

«Дело не в том, что я ненавижу тех, кто передо мной, я люблю тех, кто за спиной. Должна быть справедливость. Потому что это было достоинство, а это не наказанное слово", - сказала Кеплер.

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Один из пострадавших протестующих Евромайдана Сергей Колоша в комментарии Общественному, рассказал, что основная ударная сила 30 ноября состояла из 300-350 "беркутовцев" и их подчиненных.

Несмотря на позицию потерпевших, а также ходатайство прокурора об отложении заседания, ведь присутствуют не все участники, судья после совещательной объявил свое решение.

"Ходатайство защитника Кулиника удовлетворить, обвиняемых освободить от ответственности в связи с истечением срока давности", - сказал судья Виталий Циктич.

Кроме того, суд постановил снять арест с имущества обвиняемых, а гражданские иски потерпевших оставить без удовлетворения.

Отмечается, что подозреваемый Мариненко сейчас находился в судебном зале, но на просьбу нашей журналистки поделиться реакцией на судебное решение отреагировал агрессивно, в частности, с запретом снимать его на камеру.

Потерпевшая сторона заявила, что будет обжаловать судебное решение.

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Как напоминает Суспільне в ночь на 30 ноября 2013 года тогда еще милиция зачистила Майдан Независимости от протестующих. В частности, силовики использовали для разгона митингующих дубинки и другие спецсредства. Более сотни человек получили травмы, десятки попали в райотделы милиции. На следующий день - 1 декабря 2013 года в годовщину Референдума о суверенитете 1991 года на протест только в городе Киев вышло, по разным оценкам, от 500 тысяч до 1 млн протестующих. В этот же день с мирным шествием активисты отправились к Администрации Президента, где опять же к ним применили силу, в частности, представители "Беркута".

В причастности к избиению протестующих во время разгона в частности обвиняют бывшего руководителя управления общественной безопасности ГУ МВД Киева Олега Мариненко, двух экс-заместителей командира полка киевского "Беркута" Андрея Дидюка и Николая Тягнирядна, а также и.о. командира 4 роты киевского "Беркута" и командиры 3-й и 4-й рот Евгений Антонов и Юрий Шевченко.