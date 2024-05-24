Суд закрыл одно из дел по разгону протестующих Евромайдана в 2013 году

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
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Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123303 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

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23 мая 2024, 08:25  •  127645 просмотра

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  330933 просмотра

Суд закрыл одно из дел по разгону протестующих Евромайдана в 2013 году

Суд закрыл одно из дел о разгоне протестующих Евромайдана в Киеве 30 ноября и 1 декабря 2013 года, сняв все обвинения с подозреваемых и отменив арест с их имущества, несмотря на возражения со стороны потерпевших и прокуратуры.

Криминал и ЧП •   •  6781 просмотра
Суд закрыл одно из дел по разгону протестующих Евромайдана в 2013 году

Зеленский в Харькове: заслушал доклады об обороне и энергетической инфраструктуре

Президент Зеленский посетил Харьков, чтобы обсудить оперативную ситуацию, подготовку к зиме, оборонные мероприятия, восстановление поврежденной инфраструктуры и обеспечение жильем переселенцев.

Война •   •  9679 просмотра
Зеленский в Харькове: заслушал доклады об обороне и энергетической инфраструктуре

СБУ сообщила об очередном подозрении соратнице путина Матвиенко, которая санкционировала войну в Украине

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении председателю совета федерации федерального собрания рф Валентине Матвиенко за посягательство на территориальную целостность Украины, оправдание вооруженной агрессии россии против Украины и героизацию ее участников.

политика •   •  7452 просмотра
СБУ сообщила об очередном подозрении соратнице путина Матвиенко, которая санкционировала войну в Украине

В беларусь прилетел самолет януковича - СМИ

Самолет виктора януковича приземлился в аэропорту гомеля в беларуси 24 мая, что совпало с официальным визитом владимира путина.

Новости Мира •   •  8545 просмотра
В беларусь прилетел самолет януковича - СМИ

На Франковщине в ДТП травмировались три человека, среди них - ребенок

Три человека, в том числе ребенок, пострадали в двух дорожно-транспортных происшествиях в Ивано-Франковской области 23 мая.

Общество •   •  8847 просмотра
На Франковщине в ДТП травмировались три человека, среди них - ребенок

Резких изменений в состоянии и положении врага на юге не наблюдается - Плетенчук

По словам представителя Южного оперативного командования, существенных изменений в состоянии и позициях противника в зоне ответственности Южного оперативного командования не наблюдается.

Война •   •  10209 просмотра
Резких изменений в состоянии и положении врага на юге не наблюдается - Плетенчук

Минэкономики ожидает одобрения ВР соглашения с ЕС в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро на следующей неделе

Украина ожидает, что на следующей неделе Верховная Рада одобрит подписанное рамочное соглашение с ЕС на 50 миллиардов евро финансирования в рамках Ukraine Facility, что обеспечит поступление в бюджет 1,89 миллиарда евро.

Экономика •   •  10050 просмотра
Минэкономики ожидает одобрения ВР соглашения с ЕС в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро на следующей неделе

Ситуация на Херсонском направлении остается контролируемой, морские пехотинцы имеют успехи - Плетенчук

Ситуация на Херсонском направлении остается контролируемой, украинские морские пехотинцы удерживают позиции и продвигаются вперед, несмотря на российские атаки, которые были отражены со значительными потерями со стороны противника.

Война •   •  9545 просмотра
Ситуация на Херсонском направлении остается контролируемой, морские пехотинцы имеют успехи - Плетенчук

Украина и МВФ обсудили восстановление экономики, реформы и конфискацию активов рф

Правительство Украины и миссия МВФ обсудили дальнейшие совместные шаги для восстановления экономического роста, проведения реформ, реализации программы действий правительства, конфискации замороженных российских активов, поддержки бизнеса, наращивания военного производства и получения дополнительного финансирования по программе МВФ EFF в 2,2 млрд долларов.

Экономика •   •  8777 просмотра
Украина и МВФ обсудили восстановление экономики, реформы и конфискацию активов рф

Туск рассказал, будет ли баллотироваться в президенты Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах в Польше, запланированных на 2025 год.

Новости Мира •   •  7477 просмотра
Туск рассказал, будет ли баллотироваться в президенты Польши