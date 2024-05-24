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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридорЭксклюзив
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Суд закрыл одно из дел по разгону протестующих Евромайдана в 2013 году
Суд закрыл одно из дел о разгоне протестующих Евромайдана в Киеве 30 ноября и 1 декабря 2013 года, сняв все обвинения с подозреваемых и отменив арест с их имущества, несмотря на возражения со стороны потерпевших и прокуратуры.
Зеленский в Харькове: заслушал доклады об обороне и энергетической инфраструктуре
Президент Зеленский посетил Харьков, чтобы обсудить оперативную ситуацию, подготовку к зиме, оборонные мероприятия, восстановление поврежденной инфраструктуры и обеспечение жильем переселенцев.
СБУ сообщила об очередном подозрении соратнице путина Матвиенко, которая санкционировала войну в Украине
Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении председателю совета федерации федерального собрания рф Валентине Матвиенко за посягательство на территориальную целостность Украины, оправдание вооруженной агрессии россии против Украины и героизацию ее участников.
В беларусь прилетел самолет януковича - СМИ
Самолет виктора януковича приземлился в аэропорту гомеля в беларуси 24 мая, что совпало с официальным визитом владимира путина.
На Франковщине в ДТП травмировались три человека, среди них - ребенок
Три человека, в том числе ребенок, пострадали в двух дорожно-транспортных происшествиях в Ивано-Франковской области 23 мая.
Резких изменений в состоянии и положении врага на юге не наблюдается - Плетенчук
По словам представителя Южного оперативного командования, существенных изменений в состоянии и позициях противника в зоне ответственности Южного оперативного командования не наблюдается.
Минэкономики ожидает одобрения ВР соглашения с ЕС в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро на следующей неделе
Украина ожидает, что на следующей неделе Верховная Рада одобрит подписанное рамочное соглашение с ЕС на 50 миллиардов евро финансирования в рамках Ukraine Facility, что обеспечит поступление в бюджет 1,89 миллиарда евро.
Ситуация на Херсонском направлении остается контролируемой, морские пехотинцы имеют успехи - Плетенчук
Ситуация на Херсонском направлении остается контролируемой, украинские морские пехотинцы удерживают позиции и продвигаются вперед, несмотря на российские атаки, которые были отражены со значительными потерями со стороны противника.
Украина и МВФ обсудили восстановление экономики, реформы и конфискацию активов рф
Правительство Украины и миссия МВФ обсудили дальнейшие совместные шаги для восстановления экономического роста, проведения реформ, реализации программы действий правительства, конфискации замороженных российских активов, поддержки бизнеса, наращивания военного производства и получения дополнительного финансирования по программе МВФ EFF в 2,2 млрд долларов.
Туск рассказал, будет ли баллотироваться в президенты Польши
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах в Польше, запланированных на 2025 год.