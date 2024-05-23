Дела Майдана: о подозрении сообщили экс-командиру взвода и трем сотрудникам севастопольского «Беркута»

Сообщено о подозрении в государственной измене бывшему командиру взвода севастопольского "Беркута" и еще трем сотрудникам этого спецподразделения. Экс-правоохранители в 2014 году принимали активное участие в противодействии акциям протеста в Киеве и способствовали рф в аннексии территорий Севастополя и Крыма. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему командиру автотранспортного взвода РМОП "Беркут" УМВД Украины в г. Севастополе и еще трем сотрудникам этого спецподразделения", - говорится в сообщении ОГП.

Им инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственная измена, а также завладение огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 262 УК Украины).

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По данным следствия, бывшие правоохранители в течение января-февраля 2014 года принимали активное участие в незаконном противодействии мирным акциям протеста в Киеве. Вернувшись в Севастополь, противоправно завладели несколькими десятками единиц автоматического огнестрельного оружия, которое хранилось по месту дислокации спецподразделения.

"В дальнейшем по предварительному сговору с представителями рф и другими лицами, которые оказывали помощь государству-агрессору в подрывной деятельности против Украины, с 27 февраля по 20 марта 2014 года, использовали это оружие во время блокирования автодорог сообщения между АР Крым и Херсонской областью. Таким образом своими действиями подозреваемые способствовали рф в осуществлении аннексии территорий г. Севастополь и АР Крым", - указали в ОГП.

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