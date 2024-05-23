Дела Майдана: о подозрении сообщили экс-командиру взвода и трем сотрудникам севастопольского «Беркута»

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  59881 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  134433 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  136168 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  133306 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  114286 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  120874 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117178 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120543 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113867 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104816 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

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16 мая 2024, 09:35  •  452704 просмотра

Дела Майдана: о подозрении сообщили экс-командиру взвода и трем сотрудникам севастопольского «Беркута»

Бывшему командиру взвода севастопольского «Беркута» и трем офицерам сообщено о подозрении за содействие в государственной измене.

Криминал и ЧП •   •  6584 просмотра
Дела Майдана: о подозрении сообщили экс-командиру взвода и трем сотрудникам севастопольского «Беркута»

Южная Корея выделяет рекордные 19 млрд долл. на производство чипов

Южная Корея обнародовала пакет стимулов на сумму 19 миллиардов долларов для поддержки своей микропроцессорной индустрии и повышения конкурентоспособности Samsung Electronics и SK Hynix.

Новости Мира •   •  5764 просмотра
Южная Корея выделяет рекордные 19 млрд долл. на производство чипов

Атака рф на Харьков: есть повреждения, известно о погибшем, 6 раненых

В Харькове российские войска атаковали гражданское предприятие, в результате чего один человек погиб и шестеро получили ранения, а также произошел пожар в цехе с бумагой.

Война •   •  7306 просмотра
Атака рф на Харьков: есть повреждения, известно о погибшем, 6 раненых

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Даниил Гетманцев планирует включить в свой законопроект о «клубе белого бизнеса» норму, которая даст возможность налоговикам решать, кому из предпринимателей разрешать бронировать своих работников.

политика •   •  58724 просмотра
Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

В понедельник лидеры Южной Кореи, Китая и Японии обсудят возобновление сотрудничества на трехстороннем саммите, первом с 2019 года

Лидеры Южной Кореи, Китая и Японии встретятся в понедельник в Сеуле на своем первом трехстороннем саммите с 2019 года, чтобы возродить сотрудничество и обсудить региональные и глобальные проблемы.

Новости Мира •   •  6971 просмотра
В понедельник лидеры Южной Кореи, Китая и Японии обсудят возобновление сотрудничества на трехстороннем саммите, первом с 2019 года

Формировал «группы поддержки» для прорыва российских ДРГ в Харьков: разоблачен агент фсб

Служба безопасности Украины пресекла попытку фсб сформировать агентурную сеть в Харьковской области для содействия прорыву российских диверсионных групп и сбора разведывательной информации об обороне Украины.

Война •   •  8048 просмотра
Формировал «группы поддержки» для прорыва российских ДРГ в Харьков: разоблачен агент фсб

Франция успешно испытала модернизированную ракету, которая может нести ядерный заряд

Франция успешно провела первый испытательный запуск модернизированной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA-R с самолета стратегических ВВС Rafale, продемонстрировав оперативную надежность своих сил ядерного сдерживания.

Новости Мира •   •  6613 просмотра
Франция успешно испытала модернизированную ракету, которая может нести ядерный заряд

В результате ударов рф по Харьковщине еще два человека пострадали в Люботине

Еще два человека получили ранения в городе Люботин Харьковской области в результате российских обстрелов.

Война •   •  8319 просмотра
В результате ударов рф по Харьковщине еще два человека пострадали в Люботине

ГУР известно о бункерах путина, информация о них постоянно обновляется - Юсов

Главному управлению разведки Министерства обороны Украины известны места расположения и количество бункеров российского диктатора путина, причем эта информация постоянно обновляется.

Война •   •  19204 просмотра
ГУР известно о бункерах путина, информация о них постоянно обновляется - Юсов

На фронте с начала суток состоялось 28 боевых столкновений: бои продолжаются в районе Крынок вблизи Клещеевки - Генштаб

С начала суток на фронте зафиксировано 28 боевых столкновений, бои продолжаются, в частности, в районе Крынок Харьковской области и вблизи Клищеевки Донецкой области.

Война •   •  17714 просмотра
На фронте с начала суток состоялось 28 боевых столкновений: бои продолжаются в районе Крынок вблизи Клещеевки - Генштаб