Справи Майдану: про підозру повідомили екскомандиру взводу та трьом співробітникам севастопольського "Беркуту"
Київ • УНН
Колишньому командиру взводу севастопольського "Беркуту" і трьом офіцерам повідомлено про підозру за сприяння у державній зраді.
Повідомлено про підозру у державній зраді колишньому командиру взводу севастопольського "Беркуту" та ще трьом співробітникам цього спецпідрозділу. Експравоохоронці в 2014 році брали активну участь у протидії акціям протесту у Києві та сприяли рф в анексії територій Севастополя та Крима. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає УНН.
"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому командиру автотранспортного взводу РМОП "Беркут" УМВС України в м. Севастополі та ще трьом співробітникам цього спецпідрозділу", - йдеться у повідомленні ОГП.
Їм інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державну зраду, а також заволодіння вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 262 КК України).
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За даними слідства, колишні правоохоронці упродовж січня-лютого 2014 року брали активну участь у незаконній протидії мирним акціям протесту у Києві. Повернувшись до Севастополя, протиправно заволоділи кількома десятками одиниць автоматичної вогнепальної зброї, яка зберігалась за місцем дислокації спецпідрозділу.
"У подальшому за попередньою змовою з представниками рф та іншими особами, які надавали допомогу державі-агресору у підривній діяльності проти України, з 27 лютого по 20 березня 2014 року, використали цю зброю під час блокування автошляхів сполучення між АР Крим та Херсонською областю. Таким чином своїми діями підозрювані сприяли рф у здійсненні анексії територій м. Севастополь та АР Крим", - вказали в ОГП.
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