Знищення зброї і службової документації "чорної роти" Беркуту під час Майдану: судитимуть двох екскомандирів

До суду скеровано обвинувальні акти щодо двох екскомандирів, яких підозрюють в організації вивезення та знищення табельної вогнепальної зброї і службової документації "чорної роти" Беркуту під час Майдану.

Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.

Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох колишніх командирів полку та спецроти ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві

Їм інкриміновано перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, викрадення, привласнення вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем, незаконне виготовлення, переробку вогнепальної зброї, незаконне видалення та зміну її маркування, а також заволодіння особливо важливими офіційними документами (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 357 КК України).

Розслідуванням встановлено, що 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській працівники правоохоронних органів на виконання злочинного наказу застосували вогнепальну зброю до мирних учасників акції протесту. Внаслідок цього загинули 48 людей, 90 учасників акцій протесту отримали вогнепальні кульові поранення

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ОГП інформує, що командири полку та спецроти "Київського Беркуту", усвідомлюючи, що їх підлеглі вчинили масові умисні вбивства та замахи на умисні вбивства учасників акції протесту, вирішили приховати сліди злочинів та знищити знаряддя вбивств.

З цією метою 21 лютого 2014 року обвинувачені організували й забезпечили переміщення та вивезення вогнепальної зброї, яка використовувалась під час вчинення злочинів, а саме: 24 автоматів АКМС, снайперської гвинтівки Драгунова, 4 рушниць. Зброю вивезли з території місця дислокації ПМОП "Беркут" у невстановлене місце, де її незаконно знищили, розрізавши на частини та видаливши серійні номери