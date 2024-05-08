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Знищення зброї і службової документації "чорної роти" Беркуту під час Майдану: судитимуть двох екскомандирів

Знищення зброї і службової документації "чорної роти" Беркуту під час Майдану: судитимуть двох екскомандирів

Київ • УНН

 • 15154 перегляди

Двох екс-командирів "чорної роти" "Беркуту" судитимуть за організацію знищення зброї та службових документів, які використовувалися під час протестів на Майдані для приховування злочинів проти протестувальників.

До суду скеровано обвинувальні акти щодо двох екскомандирів, яких підозрюють в організації вивезення та знищення табельної вогнепальної зброї і службової документації "чорної роти" Беркуту під час Майдану.

Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.

Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох колишніх командирів полку та спецроти ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві

- йдеться в повідомленні. 

Їм інкриміновано перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, викрадення, привласнення вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем, незаконне виготовлення, переробку вогнепальної зброї, незаконне видалення та зміну її маркування, а також заволодіння особливо важливими офіційними документами (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 357 КК України).

Розслідуванням встановлено, що 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській працівники правоохоронних органів на виконання злочинного наказу застосували вогнепальну зброю до мирних учасників акції протесту. Внаслідок цього загинули 48 людей, 90 учасників акцій протесту отримали вогнепальні кульові поранення

- зазначається в повідомленні. 

Справи Майдану: судитимуть колишнього командира Севастопольського "Беркуту"03.05.24, 09:44 • 17888 переглядiв

ОГП інформує, що командири полку та спецроти "Київського Беркуту", усвідомлюючи, що їх підлеглі вчинили масові умисні вбивства та замахи на умисні вбивства учасників акції протесту, вирішили приховати сліди злочинів та знищити знаряддя вбивств.

З цією метою 21 лютого 2014 року обвинувачені організували й забезпечили переміщення та вивезення вогнепальної зброї, яка використовувалась під час вчинення злочинів, а саме: 24 автоматів АКМС, снайперської гвинтівки Драгунова, 4 рушниць. Зброю вивезли з території місця дислокації ПМОП "Беркут" у невстановлене місце, де її незаконно знищили, розрізавши на частини та видаливши серійні номери

 - повідомляє ОГП.

Зазначається, що після цього частину знищеної вогнепальної зброї втопили в притоці річки Дніпро – річці Віта, а частину закопали на її березі. Крім цього, командир полку заволодів особливо важливими офіційними документами ПМОП "Беркут", які містили сліди злочинів, та здійснив усі необхідні дії для зникнення цих документів.

Таким чином він намагався ускладнити ідентифікацію підлеглих правоохоронців, які вчинили масові вбивства та замахи на вбивства

- йдеться в повідомленні.

Справи Майдану: до суду скерували справу командира львівського "Беркуту"10.04.24, 16:11 • 22565 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
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