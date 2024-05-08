Уничтожение оружия и служебной документации "черной роты" Беркута во время Майдана: будут судить двух экс-командиров

В суд направлены обвинительные акты в отношении двух экс-командиров, которых подозревают в организации вывоза и уничтожения табельного огнестрельного оружия и служебной документации "черной роты" Беркута во время Майдана.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

Прокуроры Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительные акты в отношении двух бывших командиров полка и спецроты ПМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве - говорится в сообщении.

Им инкриминируется превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, похищение, присвоение огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и завладение ими путем злоупотребления служебным положением, незаконное изготовление, переделка огнестрельного оружия, незаконное удаление и изменение его маркировки, а также завладение особо важными официальными документами (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 357 УК Украины).

Расследованием установлено, что 20 февраля 2014 года на ул. Институтской работники правоохранительных органов во исполнение преступного приказа применили огнестрельное оружие к мирным участникам акции протеста. В результате этого погибли 48 человек, 90 участников акций протеста получили огнестрельные пулевые ранения - отмечается в сообщении.

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ОГП информирует, что командиры полка и спецроты "Киевского Беркута", осознавая, что их подчиненные совершили массовые умышленные убийства и покушения на умышленные убийства участников акции протеста, решили скрыть следы преступлений и уничтожить орудия убийств.

С этой целью 21 февраля 2014 года обвиняемые организовали и обеспечили перемещение и вывоз огнестрельного оружия, которое использовалось при совершении преступлений, а именно: 24 автоматов АКМС, снайперской винтовки Драгунова, 4 ружей. Оружие вывезли с территории места дислокации ПМОП "Беркут" в неустановленное место, где его незаконно уничтожили, разрезав на части и удалив серийные номера - сообщает ОГП.

Отмечается, что после этого часть уничтоженного огнестрельного оружия утопили в притоке реки Днепр - реке Вита, а часть закопали на ее берегу. Кроме этого, командир полка завладел особо важными официальными документами ПМОП "Беркут", которые содержали следы преступлений, и совершил все необходимые действия для исчезновения этих документов.

Таким образом он пытался усложнить идентификацию подчиненных правоохранителей, совершивших массовые убийства и покушения на убийства - говорится в сообщении.

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