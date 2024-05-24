Суд закрив одну зі справ щодо розгону протестувальників Євромайдану у 2013 році

ukenru
10:47 • 7153 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 19099 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 31151 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 53731 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 69223 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 112018 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135890 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138898 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240541 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171162 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
5.2 м/с
36 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 41958 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 20029 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 47203 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 25898 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 30228 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240544 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361442 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376763 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 292166 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 365163 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60194 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76824 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88197 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170719 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173294 перегляди
Актуальне
Суд закрив одну зі справ щодо розгону протестувальників Євромайдану у 2013 році

Суд закрив одну зі справ щодо розгону протестувальників Євромайдану у 2013 році

Київ • УНН

 • 15575 перегляди

Суд закрив одну зі справ про розгін протестувальників Євромайдану в Києві 30 листопада та 1 грудня 2013 року, знявши всі звинувачення з підозрюваних і скасувавши арешт з їхнього майна, незважаючи на заперечення з боку потерпілих і прокуратури.

У Шевченківському суді Києва розглядалося клопотання про закриття євромайданівської справи по розгону мирних учасників акції 30 листопада і 1 грудня 2013 року. Обвинувальний акт передали до суду у 2015 році, наразі справу закрили. З підозрюваних зняли усі обвинувачення, а також знятий арешт з їхнього майна. Про це УНН повідомляє із посиланням на Суспільне.

У справі було близько 170 потерпілих, поінформувала представниця одного із учасників мирної акції на Майдані Олега Грабця, адвокатка Вікторія Дейнека.

Він (Олег Грабець — ред.) проти закриття. Нині я висловлюю його позицію, оскільки він є військовослужбовець і зараз перебуває на фронті. Його позиція ґрунтується на тому, що обвинувачені мають бути притягнені до відповідальності й те, що за такий тривалий час не завершили, це затягування захисту. Адже вони часто подавали клопотання про те, що не можуть взяти участь. Позиція мого потерпілого, що ми могли б встигнути

- сказала Дейнека.

За словами однієї з активісток Майдану Любомири Кеплер, серед потерпілих тридцятого листопада залишилося у залі двоє. Багато із протестувальників Євромайдану зараз воюють, а декого вже немає в живих.

"Справа не в тому, що я ненавиджу тих хто переді мною, я люблю тих, хто за спиною. Має бути справедливість. Бо то була гідність, а це не покаране слово", - сказала Кеплер.

Справи Майдану: про підозру повідомили екскомандиру взводу та трьом співробітникам севастопольського "Беркуту"23.05.24, 11:36 • 17935 переглядiв

Один із потерпілих протестувальників Євромайдану Сергій Колоша у коментарі Суспільному, розповів, що основна ударна сила 30 листопада складалася із 300-350 "беркутівців" та їхніх підлеглих.

Попри позицію потерпілих, а також клопотання прокурорки про відкладення засідання, адже присутні не всі учасники, суддя після нарадчої оголосив своє рішення.

"Клопотання захисника Кулиника задовольнити, обвинувачених звільнити від відповідальності у зв'язку із закінченням строку давності", — сказав суддя Віталій Ціктіч.

Крім того, суд постановив зняти арешт з майна обвинувачених, а цивільні позови потерпілих залишити без задоволення.

Зазначається, що підозрюваний Мариненко наразі перебував у судовій залі, але на прохання нашої журналістки поділитися реакцією на судове рішення відреагував агресивно, зокрема, із забороною знімати його на камеру.

Потерпіла сторона заявила, що оскаржуватиме судове рішення.

Знищення зброї і службової документації "чорної роти" Беркуту під час Майдану: судитимуть двох екскомандирів08.05.24, 14:37 • 15154 перегляди

Як нагадує Суспільне в ніч на 30 листопада 2013 року тоді ще міліція зачистила Майдан Незалежності від протестувальників. Зокрема, силовики використовували для розгону мітингарів кийки та інші спецзасоби. Понад сотня людей отримала травми, десятки потрапили до райвідділків міліції. Наступного дня — 1 грудня 2013 року в річницю Референдуму про суверенітет 1991 року на протест тільки в місті Київ вийшло, за різними оцінками, від 500 тисяч до 1 млн протестувальників. Цього ж дня з мирною ходою активісти вирушили до Адміністрації Президента, де знову ж таки до них застосували силу, зокрема, представники "Беркута".

У причетності до побиття протестувальників під час розгону зокрема обвинувачують колишнього керівника управління громадської безпеки ГУ МВС Києва Олега Мариненка, двох ексзаступників командира полку київського "Беркуту" Андрія Дидюка та Миколу Тягнирядна, а також в.о. командира 4 роти київського "Беркуту" та командири 3-ї та 4-ї рот Євген Антонов і Юрій Шевченко.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
sevastopolСевастополь
kyivКиїв
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37