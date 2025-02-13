Справи Майдану: правоохоронці встановили понад 30 причетних до розстрілів

Слідство у справах розстрілів на Інститутській у Києві триває. Правоохоронцям вдалося ідентифікувати понад 30 осіб, серед яких як командири спецпідрозділу "Беркут", так і безпосередні виконавці злочинів. Деякі з підозрюваних уже отримали вироки. Про це сказав прокурор у справах Майдану, начальник відділу ОГП Ігор Земсков, передає УНН.

Однак судові процеси тривають, а нові деталі щодо знищення доказів і втечі фігурантів продовжують відкриватися.

Розслідування активно відбувалися. Можу так сказати, мабуть, така основна фаза - це до 2021 року, коли майже всі провадження були розслідувані й направлені до судів. Це що стосується перших подій - 30-го листопада і закінчуючи 20-м лютого розстрілами саме на Інститутській - сказав Земсков.

Він додав, що займається подіями, що стосуються 20-го лютого 2014 року, розстрілами на Інститутській, у центральній частині Києва.

Під час мого розслідування до суду направлено більше семи проваджень і встановлено більше 30 осіб як командний склад спецпідрозділу "Беркут", роти спецпризначення "Беркут", так і безпосередньо виконавців, які здійснювали стрільбу - розповів прокурор.

За його словами, також встановлено осіб, які допомагали в подальшому, після 20-го лютого, знищувати зброю, перевозити правоохоронців, які здійснювали стрільбу, допомагати їм виїхати в напрямку Криму.

Це три особи. По них також направлені провадження до суду. По одній з них вирок уже набув законної сили. Це також правоохоронець, який допомагав різати цю зброю, вивозити її й втопити поруч біля міста в річці Віта. По ньому вирок уже набрав законної сили, тому про це можна відкрито говорити - розповів Земсков.

Він зазначив, що з приводу інших правоохоронців, які здійснювали стрільбу, зараз слухаються справи в Києві, в різних судах. По п'яти особах із числа спецроти "Беркут" також є вирок Святошинського суду, де чотирьох осіб засудили, а одну, на жаль, виправдали.

Зараз ми знаходимось на стадії апеляційного оскарження в цій справі, де відповідно мої доводи слухає апеляційний суд, і сподіваюсь, що він надасть відповідну оцінку - додав прокурор.

Нагадаємо

Як повідомляли в Офісі Генпрокурора, 540 особам повідомлено про підозру за 10 років розслідування справ Майдану.