Дела Майдана: правоохранители установили более 30 причастных к расстрелам

Следствие по делам расстрелов на Институтской в Киеве продолжается. Правоохранителям удалось идентифицировать более 30 человек, среди которых как командиры спецподразделения "Беркут", так и непосредственные исполнители преступлений. Некоторые из подозреваемых уже получили приговоры. Об этом сказал прокурор по делам Майдана, начальник отдела ОГП Игорь Земсков, передает УНН.

Однако судебные процессы продолжаются, а новые детали по уничтожению доказательств и бегству фигурантов продолжают открываться.

Расследования активно происходили. Могу так сказать, пожалуй, такая основная фаза - это до 2021 года, когда почти все производства были расследованы и направлены в суды. Это что касается первых событий - 30-го ноября и заканчивая 20-м февраля расстрелами именно на Институтской - сказал Земсков.

Он добавил, что занимается событиями, касающимися 20-го февраля 2014 года, расстрелами на Институтской, в центральной части Киева.

Во время моего расследования в суд направлено более семи производств и установлено более 30 человек как командный состав спецподразделения "Беркут", роты спецназначения "Беркут", так и непосредственно исполнителей, которые осуществляли стрельбу - рассказал прокурор.

По его словам, также установлены лица, которые помогали в дальнейшем, после 20-го февраля, уничтожать оружие, перевозить правоохранителей, которые осуществляли стрельбу, помогать им выехать в направлении Крыма.

Это три человека. По ним также направлены производства в суд. По одному из них приговор уже вступил в законную силу. Это также милиционер, который помогал резать это оружие, вывозить его и утопить рядом возле города в реке Вита. По нему приговор уже вступил в законную силу, поэтому об этом можно открыто говорить - рассказал Земсков.

Он отметил, что по поводу других правоохранителей, которые осуществляли стрельбу, сейчас слушаются дела в Киеве, в разных судах. По пяти лицам из числа спецроты "Беркут" также есть приговор Святошинского суда, где четырех человек осудили, а одного, к сожалению, оправдали.

Сейчас мы находимся на стадии апелляционного обжалования по этому делу, где соответственно мои доводы слушает апелляционный суд, и надеюсь, что он даст соответствующую оценку - добавил прокурор.

Напомним

Как сообщали в Офисе Генпрокурора, 540 лицам сообщено о подозрении за 10 лет расследования дел Майдана.