Революция Достоинства: 11 лет назад на Майдане началось силовое противостояние

Сегодня, 18 февраля, 11 лет назад в Украине началось противостояние на площади Майдан Независимости в Киеве, в результате которого в течение 3-х дней погибли более 80 человек, пишет УНН.

Детали

Противостояние в Украине 18-21 февраля 2014 - силовое противостояние между силовиками и протестующими, завершающий этап Революции достоинства. Во время противостояния, по информации МОЗ Украины, погибли 82 человека (71 демонстрант и 11 правоохранителей), пострадавшими стали 622 человека.

Утром 18 февраля 2014 года "Мирное наступление" - многотысячное шествие участников Евромайдана к Верховной Раде, где должна была открыться очередная сессия, на которой планировалось рассмотрение вопросов об изменениях в Конституцию Украины относительно ограничения полномочий Президента. Оппозиционные фракции с самого утра блокировали сессионное заседание парламента, требуя первым вопросом повестки дня рассмотрение акта восстановления Конституции 2004 года.

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Около 8:30 утра митингующие начали собираться на Майдане Независимости, откуда десятитысячной колонной двинулись к зданию Верховной Рады на улице Грушевского, с целью донесения требований о возвращении к Конституции образца 2004 года и наказания виновных в издевательствах над активистами Евромайдана.

На углу улиц Грушевского и Крепостного вала участники демонстрации штурмовали милицейские автомобили, которые преграждали путь колонне, таким образом преодолев кордон внутренних войск. На улице Шелковичной против демонстрантов бойцы спецподразделения "Беркут" применили спецсредства: светошумовые гранаты и помповые ружья Форт-500Т, в частности силовики поднялись на крышу дома по ул. Институтской 17/5 и оттуда бросали шумовые гранаты и стреляли из ружья.

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Со стороны участников в сторону правоохранителей летели камни и петарды, кроме того, протестующие подожгли два грузовика КАМАЗ, которые блокировали проезжую часть.

Около 13 часов "Беркут" начал оттеснять митингующих по улице Институтской в сторону Майдана Независимости, оттеснив протестующих в Крепостной переулок, перекрыв улицу Институтскую также со стороны улицы Липской. В свою очередь митингующие начали сооружение баррикад на перекрестке улиц Институтской и Банковой из брусчатки и в Мариинском парке из подручных материалов.

В 18 начался штурм ВВ баррикады со стороны Европейской площади с использованием БТР, в котором находился экипаж "Беркута". БТР защитники Майдана встретили "коктейлями Молотова", и штурм захлебнулся.

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Около полуночи загорелся Дом профсоюзов. По сообщениям очевидцев поджог осуществили "беркутовцы", которые занесли зажигательную смесь в белых канистрах на крышу дома.

Результатом противостояний стало устранение Виктора Януковича с поста президента Украины, бегство 21 февраля 2014 года в россию, восстановление Конституции в редакции 2004 года, отставка ряда министров и глав ОГА, формирование нового правительства.