Справи Майдану: триває робота із підтвердження впливу спецслужб рф на представників української влади
Київ • УНН
Прокурори розслідують 57 кримінальних проваджень щодо злочинів на Майдані у 2013-2014 роках. Встановлено причетність 21 співробітника фсб рф та колишніх високопосадовців України до державної зради.
Триває робота із доказового підтвердження обставин безпосереднього впливу спецслужб рф на діючих на той час представників української влади щодо вбивств на Майдані у 2013-2014 роках. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.
Деталі
Наразі прокурори Офісу Генерального прокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 57 кримінальних провадженнях стосовно 55 осіб. Ці кримінальні провадження охоплюють понад 3600 епізодів кримінальних правопорушень.
Офіс Генпрокурора забезпечує публічне обвинувачення у 158 кримінальних провадженнях стосовно 309 осіб.
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У 2024 році у справах Майдану судами ухвалено 3 обвинувальні вироки, якими засуджено 3 осіб,
Упродовж 2024-2025 років повідомлено про підозру 73 особам, у тому числі:
- 10 високопосадовців та керівників правоохоронних органів;
- 39 правоохоронців (з них 10 слідчих);
- 21 співробітник фсб рф;
- 3 цивільні особи.
У 2024-2025 роках до суду направлено 28 обвинувальних актів стосовно 70 осіб, з них:
- 6 високопосадовців і керівників правоохоронних органів, серед яких колишні Міністр внутрішніх справ України, Голова СБУ та його перший заступник;
- 42 правоохоронця, у тому числі 5 слідчих;
- 1 суддя;
- 21 співробітник фсб рф.
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Триває робота із доказового підтвердження обставин безпосереднього впливу спецслужб рф на діючих на той час представників української влади,
Повідомляється, що зібраними доказами підтверджено вчинення колишнім Головою СБУ, його першим заступником та керівником одного з Департаментів СБУ державної зради шляхом надання допомоги російській федерації у проведенні, в координації із директором фсб рф та 20 співробітниками фсб, підривної діяльності проти України під час подій Революції Гідності. Розслідування щодо цих осіб закінчено, обвинувальний акт скеровано до суду.
У вчиненні державної зради викрито колишнього співробітника розвідувального органу та колишнього радника Міністра освіти і науки України. Як встановлено слідством, щонайменше з 2013 року ці особи, координуючи свої дії з представником Адміністрації президента рф, надавали російській федерації допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Обвинувальні акти щодо них передані до суду.
Також за державну зраду до кримінальної відповідальності притягнуто колишнього заступника Секретаря РНБО Володимира Сівковича.
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