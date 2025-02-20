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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124674 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183888 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148224 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139544 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117711 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108224 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Справи Майдану: триває робота із підтвердження впливу спецслужб рф на представників української влади

Справи Майдану: триває робота із підтвердження впливу спецслужб рф на представників української влади

Київ • УНН

 • 30383 перегляди

Прокурори розслідують 57 кримінальних проваджень щодо злочинів на Майдані у 2013-2014 роках. Встановлено причетність 21 співробітника фсб рф та колишніх високопосадовців України до державної зради.

Триває робота із доказового підтвердження обставин безпосереднього впливу спецслужб рф на діючих на той час представників української влади щодо вбивств на Майдані у 2013-2014 роках. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.

Деталі

Наразі прокурори Офісу Генерального прокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 57 кримінальних провадженнях стосовно 55 осіб. Ці кримінальні провадження охоплюють понад 3600 епізодів кримінальних правопорушень.

Офіс Генпрокурора забезпечує публічне обвинувачення у 158 кримінальних провадженнях стосовно 309 осіб.

15 тис. томів справ Майдану: Сап‘ян розповіла, на якому етапі розслідування20.02.25, 15:06 • 28490 переглядiв

У 2024 році у справах Майдану судами ухвалено 3 обвинувальні вироки, якими засуджено 3 осіб,

- йдеться в повідомленні.

Упродовж 2024-2025 років повідомлено про підозру 73 особам, у тому числі:

  • 10 високопосадовців та керівників правоохоронних органів;
    • 39 правоохоронців (з них 10 слідчих);
      • 21 співробітник фсб рф;
        • 3 цивільні особи.

          У 2024-2025 роках до суду направлено 28 обвинувальних актів стосовно 70 осіб, з них:

          • 6 високопосадовців і керівників правоохоронних органів, серед яких колишні Міністр внутрішніх справ України, Голова СБУ та його перший заступник;
            • 42 правоохоронця, у тому числі 5 слідчих;
              • 1 суддя;
                • 21 співробітник фсб рф.

                  Справи Майдану: правоохоронці встановили понад 30 причетних до розстрілів13.02.25, 21:27 • 58814 переглядiв

                  Триває робота із доказового підтвердження обставин безпосереднього впливу спецслужб рф на діючих на той час представників української влади,

                  - інформує ОГП.

                  Повідомляється, що зібраними доказами підтверджено вчинення колишнім Головою СБУ, його першим заступником та керівником одного з Департаментів СБУ державної зради шляхом надання допомоги російській федерації у проведенні, в координації із директором фсб рф та 20 співробітниками фсб, підривної діяльності проти України під час подій Революції Гідності. Розслідування щодо цих осіб закінчено, обвинувальний акт скеровано до суду.

                  У вчиненні державної зради викрито колишнього співробітника розвідувального органу та колишнього радника Міністра освіти і науки України. Як встановлено слідством, щонайменше з 2013 року ці особи, координуючи свої дії з представником Адміністрації президента рф, надавали російській федерації допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Обвинувальні акти щодо них передані до суду.

                  Також за державну зраду до кримінальної відповідальності притягнуто колишнього заступника Секретаря РНБО Володимира Сівковича.

                  Колишньому заступнику секретаря РНБО Сівковичу оголосили нову підозру01.12.23, 12:20 • 25291 перегляд

                  Анна Мурашко

                  Анна Мурашко

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