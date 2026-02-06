$43.140.03
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
16:00 • 10760 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
14:58 • 11659 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 11066 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
14:41 • 14485 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 11159 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 23590 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 17230 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 19899 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 64557 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Даже во время войны мы развиваем украинскую науку: Зеленский в 30-летие поднятия флага на станции "Академик Вернадский"

Киев • УНН

 • 862 просмотра

Президент Зеленский онлайн пообщался с участниками 30-й Украинской антарктической экспедиции. Он подчеркнул важность развития украинской науки даже во время войны.

Даже во время войны мы развиваем украинскую науку: Зеленский в 30-летие поднятия флага на станции "Академик Вернадский"

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался онлайн с участниками 30-й Украинской антарктической экспедиции и поздравил их с 30-летием со дня, когда государственный флаг Украины был поднят на антарктической станции "Академик Вернадский". Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Несмотря на войну, а наоборот, даже во время войны мы развиваем свою украинскую науку. Это очень важно для нас: нам есть кем и чем гордиться. Украинские исследователи, ученые вносят важный вклад в то, что нашу страну уважают в мире, и помогают развитию отечественной науки

- говорится в сообщении.

По его словам, также на встрече присутствовали участники предыдущих украинских экспедиций, которые после начала полномасштабного российского вторжения встали на защиту Украины.

Справочно

Украина владеет антарктической станцией "Академик Вернадский", расположенной на мысе Марина острова Галиндез, которую в 1996 году приобрели у Великобритании за символическую сумму — 1 фунт стерлингов.

К 30-летию станции "Академик Вернадский": ученые показали архивные кадры первой экспедиции18.01.26, 08:49 • 7967 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоПолитика
Война в Украине
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина