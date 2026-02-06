Даже во время войны мы развиваем украинскую науку: Зеленский в 30-летие поднятия флага на станции "Академик Вернадский"
Киев • УНН
Президент Зеленский онлайн пообщался с участниками 30-й Украинской антарктической экспедиции. Он подчеркнул важность развития украинской науки даже во время войны.
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался онлайн с участниками 30-й Украинской антарктической экспедиции и поздравил их с 30-летием со дня, когда государственный флаг Украины был поднят на антарктической станции "Академик Вернадский". Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.
Несмотря на войну, а наоборот, даже во время войны мы развиваем свою украинскую науку. Это очень важно для нас: нам есть кем и чем гордиться. Украинские исследователи, ученые вносят важный вклад в то, что нашу страну уважают в мире, и помогают развитию отечественной науки
По его словам, также на встрече присутствовали участники предыдущих украинских экспедиций, которые после начала полномасштабного российского вторжения встали на защиту Украины.
Справочно
Украина владеет антарктической станцией "Академик Вернадский", расположенной на мысе Марина острова Галиндез, которую в 1996 году приобрели у Великобритании за символическую сумму — 1 фунт стерлингов.
К 30-летию станции "Академик Вернадский": ученые показали архивные кадры первой экспедиции18.01.26, 08:49 • 7967 просмотров