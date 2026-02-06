$43.140.03
Ексклюзив
16:55 • 4372 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
16:00 • 9306 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 10708 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 10411 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 13476 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 10856 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 22909 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17077 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19789 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 63936 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Меню
Навіть під час війни ми розвиваємо українську науку: Зеленський у 30-річчя підняття прапора на станції "Академік Вернадський"

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президент Зеленський онлайн поспілкувався з учасниками 30-ї Української антарктичної експедиції. Він наголосив на важливості розвитку української науки навіть під час війни.

Навіть під час війни ми розвиваємо українську науку: Зеленський у 30-річчя підняття прапора на станції "Академік Вернадський"

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався онлайн з учасниками 30-ї Української антарктичної експедиції та привітав їх із 30-річчям від дня, коли державний прапор України було піднято на антарктичній станції "Академік Вернадський". Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Незважаючи на війну, а навпаки, навіть під час війни ми розвиваємо свою українську науку. Це дуже важливо для нас: нам є ким і чим пишатись. Українські дослідники, науковці роблять важливий внесок у те, що нашу країну поважають у світі, та допомагають розвитку вітчизняної науки

- йдеться у повідомленні.

За його словами, також на зустрічі були присутні учасники попередніх українських експедицій, які після початку повномасштабного російського вторгнення стали на захист України.

Довідково

Україна володіє антарктичною станцією "Академік Вернадський", розташованою на мисі Марина острова Галіндез, яку у 1996 році придбали у Великої Британії за символічну суму — 1 фунт стерлінгів.

До 30–річчя станції "Академік Вернадський": науковці показали архівні кадри першої експедиції18.01.26, 08:49 • 7961 перегляд

Ольга Розгон

СуспільствоПолітика
Війна в Україні
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна