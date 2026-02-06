Навіть під час війни ми розвиваємо українську науку: Зеленський у 30-річчя підняття прапора на станції "Академік Вернадський"
Київ • УНН
Президент Зеленський онлайн поспілкувався з учасниками 30-ї Української антарктичної експедиції. Він наголосив на важливості розвитку української науки навіть під час війни.
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався онлайн з учасниками 30-ї Української антарктичної експедиції та привітав їх із 30-річчям від дня, коли державний прапор України було піднято на антарктичній станції "Академік Вернадський". Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.
Незважаючи на війну, а навпаки, навіть під час війни ми розвиваємо свою українську науку. Це дуже важливо для нас: нам є ким і чим пишатись. Українські дослідники, науковці роблять важливий внесок у те, що нашу країну поважають у світі, та допомагають розвитку вітчизняної науки
За його словами, також на зустрічі були присутні учасники попередніх українських експедицій, які після початку повномасштабного російського вторгнення стали на захист України.
Довідково
Україна володіє антарктичною станцією "Академік Вернадський", розташованою на мисі Марина острова Галіндез, яку у 1996 році придбали у Великої Британії за символічну суму — 1 фунт стерлінгів.
