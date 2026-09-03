Что празднуют 3 сентября в Украине и мире
Киев • УНН
3 сентября отмечают основание Сан-Марино, День небоскрёба, флага Австралии и почтовой марки. Церкви чтят священномученика Анфима.
3 сентября объединяет ключевые мировые вехи — от основания старейшей республики планеты до Всемирного дня небоскрёба. Верующие в этот день чтят память священномученика Анфима, пишет УНН.
Всемирный день небоскрёба (World Skyscraper Day)
Событие приурочено ко дню рождения выдающегося американского архитектора Луиса Салливана (1856–1924), которого считают «отцом высотной застройки» и автором архитектурного принципа «форма следует за функцией».
Этот праздник посвящён достижениям инженерии, строительным технологиям и влиянию высотной архитектуры на развитие современных мегаполисов — от первого 10-этажного Home Insurance Building в Чикаго до самых высоких сооружений современности.
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День основания республики Сан-Марино
Главный государственный праздник старейшей из ныне существующих республик в мире, основанной 3 сентября 301 года каменщиком Марином (Святым Марином), который искал убежище от преследований христиан императором Диоклетианом на горе Монте-Титано.
Страна отмечает более 1700 лет непрерывного суверенитета торжественными процессиями, парадом в средневековых костюмах, соревнованиями арбалетчиков и заседаниями Большого генерального совета.
День национального флага Австралии
Официальная дата, установленная в 1996 году в память о 3 сентября 1901 года, когда премьер-министр Эдмунд Бартон впервые поднял австралийский флаг над зданием Королевского выставочного центра в Мельбурне по результатам общенационального конкурса эскизов.
В этот день в образовательных учреждениях и государственных организациях изучают геральдическую символику флага, в частности — созвездие Южного Креста и семиконечную звезду Содружества.
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День торгового флота в Великобритании и Канаде
Официальный день памяти гражданских моряков торгового флота, погибших во время обеспечения логистики, поставок продовольствия и боеприпасов в периоды Первой и Второй мировых войн.
День почтовой марки
Неофициальный международный праздник филателистов, посвящённый истории развития почтовых служб и знаков почтовой оплаты.
День валлийского раребита
Традиционный британский гастрономический праздник в честь раребита — запечённого горячего тоста с насыщенным соусом из расплавленного сыра, пива, горчицы и специй.
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Цифровая дата «3 сентября» в медиапространстве
Неофициальный поп-культурный феномен в социальных сетях и цифровых СМИ, связанный с ежегодным всплеском тематических интернет-мемов, цитат и обсуждений.
День памяти священномученика Анфима
По новому календарю православная и греко-католическая церкви чтят память священномученика Анфима, епископа Никомидийского, подвергшегося жестоким пыткам и казнённого в начале IV века во время великого преследования христиан императором Максимианом, а также преподобного Феоктиста (сподвижника Евфимия Великого, основателя палестинского монашества) и святой мученицы Василиссы Никомидийской.
По старому календарю верующие отмечают день памяти святого апостола от 70-ти Фаддея, который после сошествия Святого Духа проповедовал Евангелие в Сирии и Месопотамии, основал церковную общину в Эдессе и крестил царя Авгаря.
В народном календаре этот день называли «Фаддей Льняник», поскольку он считался крайним сроком для завершения уборки льна, а солнечная погода 3 сентября по старому стилю предвещала тёплую и сухую осень в течение следующих четырёх недель.
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