Что празднуют 3 сентября в Украине и мире

$44.460.0751.540.10
ukenru
05:49 • 1216 просмотра
рф атаковала 163 дронами, до половины - реактивные: как отработала ПВО и ситуация по регионам
04:17 • 10460 просмотра
Ночная атака на Одессу: число раненых возросло до 17Photo
2 сентября, 23:40 • 17284 просмотра
Ночная атака РФ на Одессу: 8 человек ранены
2 сентября, 23:02 • 16583 просмотра
Новая кампания США против Ирана не продлится слишком долго — Трамп
2 сентября, 19:20 • 22302 просмотра
Инцидент между СБУ и ГУР — в сети распространяется видео стрельбыVideo
2 сентября, 18:45 • 28468 просмотра
Цены на продукты в Украине могут вырасти из-за проблем с логистикой, но дефицита нет
2 сентября, 17:41 • 30482 просмотра
Стрелять можно только в оккупантов — Зеленский назвал инцидент между СБУ и ГУР позорным, требует кадровых решений
2 сентября, 15:19 • 33274 просмотра
В Киеве во время желтого уровня тревоги будет работать «зеленая» ветка метро, комендантский час сократят — Зеленский
2 сентября, 14:10 • 42039 просмотра
В Украине введут желтый и красный уровни воздушной тревоги: что они будут означать
Эксклюзив
2 сентября, 12:26 • 68268 просмотра
Как восстановиться после ночных обстрелов и понять реакцию организма
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1.6м/с
64%
752мм
Популярные новости
Доступные кредиты и не только — в Украине расширят господдержку для супермаркетов и маркетплейсов на фоне атак рф2 сентября, 20:14 • 8192 просмотра
Атака дрона на Ровенскую область разрушила дом, четыре человека пострадалиVideo2 сентября, 20:33 • 6882 просмотра
Зеленский уволил начальника департамента СБУ Олега Храмова2 сентября, 20:41 • 12095 просмотра
В Хмельницкой области обломки после работы ПВО вызвали пожар, ранен мужчина2 сентября, 22:05 • 3238 просмотра
Росавиация назвала предупреждение Украины об опасности воздушного пространства РФ нелегитимным00:46 • 3802 просмотра
публикации
Как испечь хлеб в аэрогриле без лишних хлопот и получить хрустящую корочку2 сентября, 14:28 • 51922 просмотра
Как восстановиться после ночных обстрелов и понять реакцию организма
Эксклюзив
2 сентября, 12:26 • 68262 просмотра
Новые размеры стипендий: как изменятся выплаты студентам и когда их начислят2 сентября, 12:20 • 60341 просмотра
В Аэрокосмической ассоциации ожидают скорого решения проблемы с трактовкой авиализинга как роялти
Эксклюзив
2 сентября, 10:20 • 55781 просмотра
Дискредитация суда и давление на пострадавших — что происходит в Деле Odrex?2 сентября, 09:30 • 65709 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Дональд Трамп
Андрей Пышный
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Харьковская область
Одесса
Донецкая область
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Вышел новый трейлер сериала по "Гарри Поттеру" от HBOVideo2 сентября, 16:24 • 33297 просмотра
Анджелина Джоли посетила Полтаву, актрису заметили в одном из ресторановVideo1 сентября, 14:33 • 51411 просмотра
Новый король Норвегии Хокон принёс присягу после смерти отца - как это былоPhotoVideo1 сентября, 14:21 • 47208 просмотра
Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после гибели рэпераPhoto1 сентября, 01:05 • 52480 просмотра
Звезда «Друзей» Лиза Кудроу назвала просьбу фанатов, которую категорически отказывается выполнятьPhoto1 сентября, 00:07 • 49281 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Техника
MIM-104 Patriot
Отопление
Фильм

Что празднуют 3 сентября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 2798 просмотра

3 сентября отмечают основание Сан-Марино, День небоскрёба, флага Австралии и почтовой марки. Церкви чтят священномученика Анфима.

Что празднуют 3 сентября в Украине и мире

3 сентября объединяет ключевые мировые вехи — от основания старейшей республики планеты до Всемирного дня небоскрёба. Верующие в этот день чтят память священномученика Анфима, пишет УНН.

Всемирный день небоскрёба (World Skyscraper Day)

Событие приурочено ко дню рождения выдающегося американского архитектора Луиса Салливана (1856–1924), которого считают «отцом высотной застройки» и автором архитектурного принципа «форма следует за функцией».

Этот праздник посвящён достижениям инженерии, строительным технологиям и влиянию высотной архитектуры на развитие современных мегаполисов — от первого 10-этажного Home Insurance Building в Чикаго до самых высоких сооружений современности.

В Белграде в честь визита Зеленского самый высокий небоскрёб подсветили в цвета флага Украины08.08.26, 01:05 • 5874 просмотра

День основания республики Сан-Марино

Главный государственный праздник старейшей из ныне существующих республик в мире, основанной 3 сентября 301 года каменщиком Марином (Святым Марином), который искал убежище от преследований христиан императором Диоклетианом на горе Монте-Титано.

Страна отмечает более 1700 лет непрерывного суверенитета торжественными процессиями, парадом в средневековых костюмах, соревнованиями арбалетчиков и заседаниями Большого генерального совета.

День национального флага Австралии

Официальная дата, установленная в 1996 году в память о 3 сентября 1901 года, когда премьер-министр Эдмунд Бартон впервые поднял австралийский флаг над зданием Королевского выставочного центра в Мельбурне по результатам общенационального конкурса эскизов.

В этот день в образовательных учреждениях и государственных организациях изучают геральдическую символику флага, в частности — созвездие Южного Креста и семиконечную звезду Содружества.

"Он с нами в моменты всех побед": Зеленский выступил в День Государственного флага Украины23.08.26, 12:19 • 11385 просмотров

День торгового флота в Великобритании и Канаде

Официальный день памяти гражданских моряков торгового флота, погибших во время обеспечения логистики, поставок продовольствия и боеприпасов в периоды Первой и Второй мировых войн.

День почтовой марки 

Неофициальный международный праздник филателистов, посвящённый истории развития почтовых служб и знаков почтовой оплаты.

День валлийского раребита

Традиционный британский гастрономический праздник в честь раребита — запечённого горячего тоста с насыщенным соусом из расплавленного сыра, пива, горчицы и специй.

Японская кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страны16.07.26, 17:56 • 57397 просмотров

Цифровая дата «3 сентября» в медиапространстве

Неофициальный поп-культурный феномен в социальных сетях и цифровых СМИ, связанный с ежегодным всплеском тематических интернет-мемов, цитат и обсуждений.

День памяти священномученика Анфима

По новому календарю православная и греко-католическая церкви чтят память священномученика Анфима, епископа Никомидийского, подвергшегося жестоким пыткам и казнённого в начале IV века во время великого преследования христиан императором Максимианом, а также преподобного Феоктиста (сподвижника Евфимия Великого, основателя палестинского монашества) и святой мученицы Василиссы Никомидийской.

По старому календарю верующие отмечают день памяти святого апостола от 70-ти Фаддея, который после сошествия Святого Духа проповедовал Евангелие в Сирии и Месопотамии, основал церковную общину в Эдессе и крестил царя Авгаря.

В народном календаре этот день называли «Фаддей Льняник», поскольку он считался крайним сроком для завершения уборки льна, а солнечная погода 3 сентября по старому стилю предвещала тёплую и сухую осень в течение следующих четырёх недель.

Начало сентября может быть напряжённым: астролог назвала ключевые даты для Украины30.08.26, 11:01 • 37856 просмотров

Александра Месенко

ОбществоКультура
Австралия
Канада
Великобритания