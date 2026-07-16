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Японская кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страны

Киев • УНН

 • 4342 просмотра

История японской кухни начинается в доисторические времена, а настоящий перелом произошёл с приходом поливного рисоводства в III веке до н.э. Главный принцип кулинарии — максимально сохранить естественный вкус продукта, используя свежие ингредиенты.

Японская кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страны

Именно из Японии происходят суши, рамен, мисо-суп и десятки других блюд, которые сегодня популярны во всем мире. Однако на самом деле японская гастрономия гораздо шире, чем набор известных рецептов. Подробнее о том, какую историю и особенности имеет японская кулинария - расскажет УНН.

История японской кухни

История японской кухни берет начало еще в доисторические времена. Первые жители японских островов питались тем, что давала природа, то есть орехами, желудями, каштанами, рыбой, моллюсками, а также мясом диких животных. Пищу запекали на камнях, готовили в земляных печах и варили в керамической посуде. Важным этапом стал период Дзёмон (ок. 13 000 – 300 годы до н.э.), когда на островах распространилось использование керамики. Благодаря этому люди получили возможность варить продукты, использовать больше растительной пищи и расширить свой рацион, и уже тогда активно развивались рыболовство, заготовка морепродуктов и производство соли. 

В то же время настоящий перелом произошел в III веке до нашей эры, когда в Японию пришло поливное рисоводство. Именно рис на много столетий стал основой питания и экономики страны. Его использовали не только как продукт, но и как своеобразную единицу расчета, поэтому выращивание риса настолько повлияло на жизнь японцев, что традиция ритуальной высадки рисовых полей с участием императорской семьи сохранилась до наших дней.

Дальнейшее развитие кухни в значительной степени происходило под влиянием Китая, когда в Японию попали чай, палочки для еды, тофу, различные виды лапши и новые кулинарные традиции. К тому же, и распространение буддизма в стране оставило отпечаток, потому что с того времени японцы ограничили потребление мяса, отдавая предпочтение растительному рациону.

А уже с XIII века важную роль начала играть именно чайная культура, и вокруг чайной церемонии сформировались принципы эстетической подачи блюд, использования сезонных продуктов и стремления к гармонии. Еще позже контакты с европейцами принесли в страну новые овощи, сладости и технологии приготовления пищи, которые постепенно интегрировались в современную японскую гастрономию.

Особенности японской кухни

Главный принцип японской кулинарии - максимально сохранить естественный вкус продукта, поэтому здесь редко используют большое количество специй или сложные соусы. Особое внимание уделяют свежести ингредиентов и прежде всего это касается, конечно же, рыбы и морепродуктов, которые занимают важное место в национальном меню. Также широко используются рис, соя, овощи и водоросли. Еще одна характерная черта - сезонность, поэтому в Японии высоко ценят продукты, которые соответствуют определенному времени года. Это отражается не только в составе блюд, но и в их оформлении. Важное значение имеет также и подача. Японцы убеждены, что человек сначала "ест глазами", поэтому и блюда подают так, чтобы они выглядели гармонично и подчеркивали красоту природных ингредиентов. Кроме того, японская кухня известна небольшими порциями и разнообразием. Во время одного приема пищи на столе можно увидеть сразу несколько разных блюд, которые дополняют друг друга.Читайте также: История борща и самые вкусные его рецепты из разных уголков Украины

История борща и самые вкусные его рецепты из разных уголков Украины29.05.26, 10:45 • 56404 просмотра

Традиционные блюда японской кухни

Именно традиционные блюда сделали японскую кухню известной во всем мире. Самой популярной визитной карточкой страны являются знаменитые на весь мир суши — сочетание специально приготовленного риса с рыбой, морепродуктами, овощами или другими ингредиентами. Кстати, не менее популярны маки-дзуси — роллы, завернутые в водоросли нори. Еще одним классическим блюдом считается сашими — это тонко нарезанные кусочки свежей рыбы или морепродуктов, которые подают с соевым соусом и васаби, и в отличие от суши, сашими позволяет максимально ощутить естественный вкус продукта. Важное место в японской кухне занимают также блюда из лапши — соба. Готовится из гречневой муки и может подаваться как горячей, так и холодной. Отдельного внимания заслуживает и рамэн — одно из самых популярных современных японских блюд. Оно сочетает лапшу, бульон и разнообразные добавки, среди которых могут быть мясо, яйца, овощи и водоросли.

Среди традиционных мясных блюд популярными остаются тонкацу — свиная отбивная в панировке, кацудон — блюдо из риса и свинины с яйцом, а также гюдон — рис с говядиной.

Важную роль играют также продукты из сои и тофу, которые используются как ингредиент для многих рецептов, а натто — ферментированные соевые бобы, считаются традиционным продуктом японского завтрака. Также среди популярных закусок стоит упомянуть эдамаме — молодые отварные соевые бобы, которые часто подают к напиткам.

Интересные факты о японской кухне

1. Япония относится к странам с самыми высокими показателями потребления морепродуктов в мире. Рыба и другие дары моря остаются одним из главных компонентов национального рациона.

2. Японцы считают умами отдельным базовым вкусом наряду со сладким, кислым, соленым и горьким. Именно он придает блюдам характерной насыщенности.

3. На протяжении многих столетий в Японии рис был не только основным продуктом питания, но и важной частью экономики страны. Также из него производят традиционный алкогольный напиток сакэ.

4. Одним из самых известных деликатесов Японии является рыба фугу. Из-за наличия сильнодействующего яда ее могут готовить только повара, прошедшие специальную подготовку.5. Более 95% пасты "васаби", которую подают в ресторанах и супермаркетах  — ненастоящий. На самом деле это смесь обычного хрена, горчицы, кукурузного крахмала и пищевых красителей. Тогда как настоящий японский васаби является очень дорогим и очень острым.

Алла Киосак

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