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Що святкують 3 вересня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 296 перегляди

3 вересня відзначають заснування Сан-Марино, День хмарочоса, прапора Австралії та поштової марки. Церкви вшановують священномученика Антима.

Що святкують 3 вересня в Україні та світі

3 вересня об'єднує ключові світові віхи - від заснування найстарішої республіки планети до Всесвітнього дня хмарочоса. Віряни цього дня вшановують пам'ять священномученика Антима, пише УНН.

Всесвітній день хмарочоса (World Skyscraper Day)

Подія приурочена до дня народження видатного американського архітектора Луїса Саллівана (1856–1924), якого вважають "батьком висотної забудови" та автором архітектурного принципу "форма слідує за функцією".

Це свято присвячене досягненням інженерії, будівельним технологіям та впливу висотної архітектури на розвиток сучасних мегаполісів - від першого 10-поверхового Home Insurance Building у Чикаго до найвищих споруд сьогодення.

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День заснування республіки Сан-Марино

Головне державне свято найстарішої з нині існуючих республік у світі, заснованої 3 вересня 301 року каменярем Марином (Святим Марином), який шукав притулок від переслідувань християн імператором Діоклетіаном на горі Монте-Тітано.

Країна відзначає понад 1700 років безперервного суверенітету урочистими процесіями, парадом у середньовічних костюмах, змаганнями арбалетників та засіданнями Великої генеральної ради.

День національного прапора Австралії

Офіційна дата, встановлена у 1996 році на згадку про 3 вересня 1901 року, коли прем'єр-міністр Едмунд Бартон уперше підняв австралійський стяг над будівлею Королівського виставкового центру в Мельбурні за результатами загальнонаціонального конкурсу ескізів.

У цей день в освітніх закладах та державних установах вивчають геральдичну символіку прапора, зокрема - сузір'я Південного Хреста та Семипроменеву зірку Співдружності.

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День торговельного флоту у Великій Британії та Канаді

Офіційний день пам'яті цивільних моряків торговельного флоту, які загинули під час забезпечення логістики, постачання продовольства й боєприпасів у періоди Першої та Другої світових воєн.

День поштової марки 

Неофіційне міжнародне свято філателістів, присвячене історії розвитку поштових служб і знаків поштової сплати.

День уельського раребіту

Традиційне британське гастрономічне свято на честь раребіту - запеченого гарячого тосту з насиченим соусом із розплавленого сиру, пива, гірчиці та спецій.

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Цифрова дата "3 вересня" в медіапросторі

Неофіційний поп-культурний феномен у соціальних мережах та цифрових ЗМІ, пов'язаний із щорічним сплеском тематичних інтернет-мемів, цитувань та обговорень.

День пам'яті священномученика Антима

За новим календарем православна та греко-католицька церкви вшановують пам'ять священномученика Антима, єпископа Нікомидійського, який зазнав жорстоких катувань і був страчений на початку IV століття під час великого переслідування християн імператором Максиміаном, а також преподобного Теоктиста (співпосника Євфимія Великого, засновника Палестинського чернецтва) та святої мучениці Василісси Нікомидійської.

За старим календарем віряни відзначають день пам'яті святого апостола від 70-ти Тадея, який після Зіслання Святого Духа проповідував Євангеліє в Сирії та Месопотамії, заснував церковну громаду в Едесі та хрестив царя Авгаря.

У народному календарі цей день називали "Тадей Льонар", оскільки він вважався граничним терміном для завершення збору льону, а сонячна погода 3 вересня за старим стилем віщувала теплу й суху осінь протягом наступних чотирьох тижнів.

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Олександра Месенко

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