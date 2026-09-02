Что празднуют 2 сентября в Украине и мире
Киев • УНН
2 сентября отмечают День Одессы, нотариата и окончания Второй мировой войны. Верующие чтят мученика Маманта и его родителей.
2 сентября объединяет память об окончании Второй мировой войны, чествование города Одессы и День нотариата. Верующие в этот день отмечают память мученика Маманта, его родителей Феодота и Руфины, пишет УНН.
День нотариата
Профессия берет начало еще в Древнем Риме, где первые писцы фиксировали соглашения на восковых табличках. Сегодня более 6 тысяч украинских нотариусов действуют от имени государства, гарантируя защиту прав граждан и обеспечивая юридическую стабильность соглашений даже во время военного положения.
День города Одессы
Официальная дата празднования основания города. Традиционно в этот день проходят торжественные мероприятия, церемонии поднятия флага и чествование выдающихся жителей города.
День окончания Второй мировой войны
Памятная дата глобального значения. Именно 2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии, что официально завершило Вторую мировую войну.
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Всемирный день кокоса (World Coconut Day)
Официальное событие, учрежденное Азиатско-Тихоокеанским кокосовым сообществом (APCC). Цель праздника — подчеркнуть важность этой сельскохозяйственной культуры для экономики и преодоления бедности в странах тропического пояса.
День памяти мученика Маманта, его родителей Феодота и Руфины и Иоанна Постника
По новому календарю православная и греко-католическая церкви чтят память мученика Маманта, его родителей Феодота и Руфины, а также Иоанна Постника, патриарха Константинопольского. В народной традиции святого Маманта (Мамонтия) считали покровителем коз и овец, поэтому в этот день избегали тяжелой работы со скотом.
По старому календарю верующие отмечают день памяти библейского пророка Самуила. Он считался заступником обездоленных и мужчин-тружеников. В народе на Самуила традиционно просили хорошей погоды для успешного завершения осенних полевых работ.
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