Що святкують 2 вересня в Україні та світі

2 вересня поєднує пам'ять про завершення Другої світової війни, вшанування міста Одеса та День нотаріату. Віряни в цей день відзначають пам'ять мученика Маманта, його батьків Феодота й Руфіни, пише УНН.

День нотаріату

Професія бере початок ще з Давнього Риму, де перші писарі фіксували угоди на воскових табличках. Нині понад 6 тисяч українських нотаріусів діють від імені держави, гарантуючи захист прав громадян та забезпечуючи юридичну стабільність угод навіть під час воєнного стану.

День міста Одеса

Офіційна дата святкування заснування міста. Традиційно цього дня проходять урочисті заходи, церемонії підняття прапора та відзначення видатних містян.

День закінчення Другої світової війни

Пам'ятна дата глобального значення. Саме 2 вересня 1945 року на борту американського лінкора "Міссурі" було підписано Акт про беззастережну капітуляцію Японії, що офіційно завершило Другу світову війну.

День, який змінив світ – рівно 87 років тому розпочалася Друга світова війна

Всесвітній день кокоса (World Coconut Day)

Офіційна подія, започаткована Азійсько-Тихоокеанським кокосовим співтовариством (APCC). Мета свята - підкреслити важливість цієї сільськогосподарської культури для економіки та подолання бідності в країнах тропічного поясу.

День пам'яті мученика Маманта, його батьків Феодота й Руфіни та Іоана Пісника

За новим календарем православна та греко-католицька церкви вшановують пам'ять мученика Маманта, його батьків Феодота й Руфіни, а також Іоана Пісника, патріарха Константинопольського. У народній традиції святого Маманта (Мамонтія) вважали покровителем кіз та овець, тому цього дня уникали важкої роботи з худобою.

За старим календарем віряни відзначають день пам'яті біблійного пророка Самуїла. Він вважався заступником знедолених і чоловіків-працівників. У народі на Самуїла традиційно просили гарної погоди для успішного завершення осінніх польових робіт.

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