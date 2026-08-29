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Что отмечают 29 августа в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

29 августа в Украине чтят память погибших защитников, отмечают Усекновение главы Иоанна Крестителя и Ореховый Спас по старому календарю. В мире отмечают Международный день действий против ядерных испытаний и Международный день летучих мышей.

Что отмечают 29 августа в Украине и мире

29 августа отмечают важный в наше время День памяти защитников Украины и Международный день действий против ядерных испытаний. Верующие в этот день отмечают Усекновение главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна по новому календарю, пишет УНН.

 День памяти защитников Украины

Официальный день чествования памяти военнослужащих и добровольцев, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Он установлен в 2019 году, а главным символом является цветок подсолнуха — в память о трагических событиях Иловайского котла в августе 2014 года.

Международный день действий против ядерных испытаний

Официальный день под эгидой ООН, учреждённый для привлечения внимания к угрозе, которую несут ядерные испытания для окружающей среды и человечества.

Международная ночь летучих мышей

Экологический праздник, направленный на сохранение популяций рукокрылых и преодоление предубеждений в отношении этих животных.

Международный день каберне

Неофициальный праздник ценителей вина, посвящённый одному из самых известных сортов винограда — Каберне Совиньон.

День рождения мотоцикла

Именно 29 августа 1885 года немецкий инженер Готтлиб Даймлер запатентовал первый в мире мотоцикл с двигателем внутреннего сгорания.

Усекновение главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

По новому календарю 29 августа отмечается Усекновение честной главы святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (ранее этот праздник приходился на 11 сентября). Это день строгого поста, посвящённый памяти о мученической смерти Иоанна Крестителя. В народной традиции праздник известен как Головосек.

По старому календарю верующие отмечают Ореховый Спас, другие названия — Третий, Хлебный или Полотняный Спас.. Официальное церковное название — Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь. В этот день в храмах традиционно освящают орехи, плоды нового урожая и свежий хлеб из зерна нового сбора. Также 29 августа по старому стилю чтят память святого мученика Диомида.

Александра Месенко

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