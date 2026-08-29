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Що святкують 29 серпня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 2076 перегляди

29 серпня в Україні вшановують загиблих захисників, Івана Хрестителя та Горіховий Спас за старим календарем. У світі відзначають дні проти ядерних випробувань і кажанів.

Що святкують 29 серпня в Україні та світі

29 серпня вшановують важливий в наш час День пам'яті захисників України та Міжнародний день дій проти ядерних випробувань. Віряни в цей день відзначають Усікновення голови пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Івана за новим календарем, пише УНН.

 День пам'яті захисників України

Офіційний день вшанування пам'яті військовослужбовців та добровольців, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Його встановлено у 2019 році, а головним символом є квітка соняшника — на згадку про трагічні події Іловайського котла в серпні 2014 року.

Міжнародний день дій проти ядерних випробувань

Офіційний день під егідою ООН, заснований для привернення уваги до загрози, яку несуть ядерні випробування для навколишнього середовища та людства.

Міжнародна ніч кажанів

Екологічне свято, спрямоване на збереження популяцій рукокрилих та подолання упереджень щодо цих тварин.

Міжнародний день каберне

Неофіційне свято поціновувачів вина, присвячене одному з найвідоміших сортів винограду — Каберне Совіньйон.

День народження мотоцикла

Саме 29 серпня 1885 року німецький інженер Готтліб Даймлер запатентував перший у світі мотоцикл із двигуном внутрішнього згоряння.

Усікновення голови пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Івана

За новим календарем 29 серпня відзначається Усікновення чесної голови святого пророка, Предтечі й Хрестителя Господнього Івана (раніше це свято припадало на 11 вересня). Це день суворого посту, присвячений пам'яті про мученицьку смерть Івана Хрестителя. У народній традиції свято відоме як Головосіки.

За старим календарем віряни відзначають Горіховий Спас, інші назви — Третій, Хлібний або Полотняний Спас.. Офіційна церковна назва — Перенесення Нерукотворного Образу Господа Ісуса Христа з Едеси до Константинополя. Цього дня у храмах традиційно освячують горіхи, плоди нового врожаю та свіжий хліб із зерна нового збору. Також 29 серпня за старим стилем вшановують пам'ять святого мученика Діомида.

Олександра Месенко

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