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Что больше всего экспортировали из Украины в этом году - ответ таможенников

Киев • УНН

 • 34260 просмотра

Больше всего кукурузы экспортировано в Испанию, Италию, Турцию, Египет и Нидерланды. Кукуруза составила 16% от общего экспорта Украины.

Что больше всего экспортировали из Украины в этом году - ответ таможенников

Наиболее экспортируемым из Украины товаром за январь-февраль 2025 года стала кукуруза, сообщили в Гостаможслужбе, пишет УНН.

Детали

С начала года из Украины вывезли 4,7 млн тонн этой злаковой культуры, стоимостью 982 млн долларов. Она стала ключевым товаром для экспорта, составив 26,5% от экспорта сельскохозяйственной продукции и 16% от экспорта Украины в целом.

Больше всего экспортировали в Испанию - 933 тыс. тонн, Италию - 725 тыс. тонн, Турцию - 639 тыс. тонн, Египет - 593 тыс. тонн и Нидерланды - 514 тыс. тонн.

Украина ведет наибольшую торговлю с Польшей и Китаем: данные на начало 2025 года10.03.25, 18:21 • 18885 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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