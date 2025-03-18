Что больше всего экспортировали из Украины в этом году - ответ таможенников

Наиболее экспортируемым из Украины товаром за январь-февраль 2025 года стала кукуруза, сообщили в Гостаможслужбе, пишет УНН.

Детали

С начала года из Украины вывезли 4,7 млн тонн этой злаковой культуры, стоимостью 982 млн долларов. Она стала ключевым товаром для экспорта, составив 26,5% от экспорта сельскохозяйственной продукции и 16% от экспорта Украины в целом.

Больше всего экспортировали в Испанию - 933 тыс. тонн, Италию - 725 тыс. тонн, Турцию - 639 тыс. тонн, Египет - 593 тыс. тонн и Нидерланды - 514 тыс. тонн.

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