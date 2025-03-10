Украина ведет наибольшую торговлю с Польшей и Китаем: данные на начало 2025 года

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17209 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32635 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66941 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216584 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124374 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393072 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311925 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214023 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244362 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255205 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133899 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16130 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 12805 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15600 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 13089 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133941 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216580 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393071 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255136 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311923 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3924 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15636 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46969 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72417 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57477 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Украина ведет наибольшую торговлю с Польшей и Китаем: данные на начало 2025 года

Киев • УНН

 • 18885 просмотра

Товарооборот Украины за январь-февраль 2025 года составил $17,6 млрд. Наибольшим экспортером в Украину стал Китай ($2,6 млрд), а главным импортером украинской продукции - Польша ($714 млн).

Украина ведет наибольшую торговлю с Польшей и Китаем: данные на начало 2025 года

В течение января - февраля 2025 года товарооборот Украины составил $17,6 млрд. Среди ввезенных в Украину товаров, за первые месяцы 2025 года наибольшее преобладала категория "машины, оборудование и транспорт".

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Общие объемы и основные страны

В течение января - февраля 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $11,3 млрд, а экспортировали – на $6,3 млрд. 

Наибольшее количество товаров импортировали в Украину следующие страны:

Китай - $2,6 млрд;

Польша - $1 млрд;

Германия - $841 млн.

Облагаемый налогом импорт составил $8,6 млрд, что составляет 76% от общих объемов импортированных товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-феврале 2025 года составила 0,49 дол/кг.

- информирует Государственная таможенная служба Украины.

Экспорт из Украины в течение января-февраля:

  • наибольшее в Польшу - $714 млн;
    • Испании - на $464 млн;
      • Италии - на $449 млн.

        Импорт и экспорт товаров

        По данным службы, 67% импорта в Украину составили такие категории товаров:

        • машины, оборудование и транспорт — $4,3 млрд;
          • продукция химической промышленности — $2 млрд;
            • топливно-энергетические — $1,4 млрд.

              Украина стала мировым лидером по импорту оружия: что показал новый отчет SIPRI10.03.25, 08:59 • 49995 просмотров

              Тройка наиболее экспортируемых из Украины товаров: 

              • продовольственные товары — $3,7 млрд;
                • металлы и изделия из них — $624 млн;
                  • машины, оборудование и транспорт — $568 млн.

                    Дополнение

                    При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлено вывозное пошлину, в бюджет, - в период января-февраля 2025 года - уплачено 41,2 млн грн.

                    Швеция установила рекорд по экспорту военного оборудования из-за войны в Украине10.03.25, 17:47 • 19179 просмотров

                    Игорь Тележников

                    Игорь Тележников

                    Экономика
                    Китай
                    Украина
                    Польша
                    Brent
                    $66.30
                    Bitcoin
                    $84,052.20
                    S&P 500
                    $5,096.39
                    Tesla
                    $240.21
                    Газ TTF
                    $36.40
                    Золото
                    $3,057.44
                    Ethereum
                    $1,819.20