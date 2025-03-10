Украина ведет наибольшую торговлю с Польшей и Китаем: данные на начало 2025 года
Киев • УНН
Товарооборот Украины за январь-февраль 2025 года составил $17,6 млрд. Наибольшим экспортером в Украину стал Китай ($2,6 млрд), а главным импортером украинской продукции - Польша ($714 млн).
В течение января - февраля 2025 года товарооборот Украины составил $17,6 млрд. Среди ввезенных в Украину товаров, за первые месяцы 2025 года наибольшее преобладала категория "машины, оборудование и транспорт".
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.
Общие объемы и основные страны
В течение января - февраля 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $11,3 млрд, а экспортировали – на $6,3 млрд.
Наибольшее количество товаров импортировали в Украину следующие страны:
Китай - $2,6 млрд;
Польша - $1 млрд;
Германия - $841 млн.
Облагаемый налогом импорт составил $8,6 млрд, что составляет 76% от общих объемов импортированных товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-феврале 2025 года составила 0,49 дол/кг.
Экспорт из Украины в течение января-февраля:
- наибольшее в Польшу - $714 млн;
- Испании - на $464 млн;
- Италии - на $449 млн.
Импорт и экспорт товаров
По данным службы, 67% импорта в Украину составили такие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — $4,3 млрд;
- продукция химической промышленности — $2 млрд;
- топливно-энергетические — $1,4 млрд.
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Тройка наиболее экспортируемых из Украины товаров:
- продовольственные товары — $3,7 млрд;
- металлы и изделия из них — $624 млн;
- машины, оборудование и транспорт — $568 млн.
Дополнение
При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлено вывозное пошлину, в бюджет, - в период января-февраля 2025 года - уплачено 41,2 млн грн.
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