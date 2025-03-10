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Україна веде найбільшу торгівлю з Польщею та Китаєм: дані за початок 2025 року

Київ • УНН

 • 18896 перегляди

Товарообіг України за січень-лютий 2025 року склав $17,6 млрд. Найбільшим експортером до України став Китай ($2,6 млрд), а головним імпортером української продукції - Польща ($714 млн).

Україна веде найбільшу торгівлю з Польщею та Китаєм: дані за початок 2025 року

Протягом січня - лютого 2025 року товарообіг України склав $17,6 млрд. Серед ввезених в Україну товарів, за перші місяці 2025 року найбільше переважала категорія "машини, устаткування і транспорт".

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

Загальні обсяги та основні країни

Протягом січня - лютого 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $11,3 млрд, а експортували – на $6,3 млрд. 

Найбільше імпортували товарів до України наступні країни:

Китай - $2,6 млрд;

Польща - $1 млрд;

Німеччина - $841 млн.

Оподаткований імпорт склав $8,6 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-лютому 2025 року склало 0,49 дол/кг.

- інформує Державна митна служба України.

Експорт з України упродовж січня-лютого:

  • найбільше до Польщі - $714 млн;
    • Іспанії - на $464 млн;
      • Італії - на $449 млн.

        Імпорт та експорт товарів

        За даними служби, 67% імпорту в Україну склали такі категорії товарів:

        • машини, устаткування та транспорт — $4,3 млрд;
          • продукція хімічної промисловості — $2 млрд;
            • паливно-енергетичні — $1,4 млрд.

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              Трійка найбільш експортованих з України товарів: 

              • продовольчі товари — $3,7 млрд;
                • метали та вироби з них — $624 млн;
                  • машини, устаткування та транспорт — $568 млн.

                    Доповнення

                    При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету, - у період січня-лютого 2025 року - сплачено 41,2 млн грн.

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                    Ігор Тележніков

                    Ігор Тележніков

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