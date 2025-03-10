Україна веде найбільшу торгівлю з Польщею та Китаєм: дані за початок 2025 року
Київ • УНН
Товарообіг України за січень-лютий 2025 року склав $17,6 млрд. Найбільшим експортером до України став Китай ($2,6 млрд), а головним імпортером української продукції - Польща ($714 млн).
Протягом січня - лютого 2025 року товарообіг України склав $17,6 млрд. Серед ввезених в Україну товарів, за перші місяці 2025 року найбільше переважала категорія "машини, устаткування і транспорт".
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.
Загальні обсяги та основні країни
Протягом січня - лютого 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $11,3 млрд, а експортували – на $6,3 млрд.
Найбільше імпортували товарів до України наступні країни:
Китай - $2,6 млрд;
Польща - $1 млрд;
Німеччина - $841 млн.
Оподаткований імпорт склав $8,6 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-лютому 2025 року склало 0,49 дол/кг.
Експорт з України упродовж січня-лютого:
- найбільше до Польщі - $714 млн;
- Іспанії - на $464 млн;
- Італії - на $449 млн.
Імпорт та експорт товарів
За даними служби, 67% імпорту в Україну склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт — $4,3 млрд;
- продукція хімічної промисловості — $2 млрд;
- паливно-енергетичні — $1,4 млрд.
Україна стала світовим лідером з імпорту зброї: що показав новий звіт SIPRI10.03.25, 08:59 • 50001 перегляд
Трійка найбільш експортованих з України товарів:
- продовольчі товари — $3,7 млрд;
- метали та вироби з них — $624 млн;
- машини, устаткування та транспорт — $568 млн.
Доповнення
При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету, - у період січня-лютого 2025 року - сплачено 41,2 млн грн.
Швеція встановила рекорд з експорту військового обладнання через війну в Україні10.03.25, 17:47 • 19184 перегляди