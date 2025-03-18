Що найбільше експортували з України цього року - відповідь митників
Київ • УНН
Найбільше кукурудзи експортовано до Іспанії, Італії, Туреччини, Єгипту та Нідерландів. Кукурудза склала 16% від загального експорту України.
Найбільш експортованим з України товаром за січень-лютий 2025 року стала кукурудза, повідомили у Держмитслужбі, пише УНН.
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З початку року з України вивезли 4,7 млн тонн цієї злакової культури, вартістю 982 млн доларів. Вона стала ключовим товаром для експорту, склавши 26,5% від експорту сільськогосподарської продукції та 16% від експорту України загалом.
Найбільше експортували до Іспанії - 933 тис. тонн, Італії - 725 тис. тонн, Туреччини - 639 тис. тонн, Єгипту - 593 тис. тонн та Нідерландів - 514 тис. тонн.
Україна веде найбільшу торгівлю з Польщею та Китаєм: дані за початок 2025 року10.03.25, 18:21 • 18896 переглядiв