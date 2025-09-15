Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры

$41.280.03
Киев • УНН

 • 22 просмотра

За 8 месяцев 2025 года в Украине зафиксировано 397 преступлений с использованием незарегистрированного оружия, не связанных с боевыми действиями. Больше всего правонарушений выявлено в Днепропетровской и Харьковской областях, что подтверждает Национальная полиция Украины.

За 8 месяцев 2025 года зафиксировано 397 преступлений с использованием незарегистрированного оружия, не связанных с ведением боевых действий. Больше всего правонарушений зафиксировано в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины в ответ на запрос УНН.

Подробности

В течение 2024 года в Украине зарегистрировано 608 уголовных правонарушений с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия, не связанных с ведением боевых действий. В течение восьми месяцев 2025 года зарегистрировано 397 уголовных правонарушений указанной категории, из которых больше всего в Днепропетровской и Харьковской областях

- говорится в ответе на запрос. 

В Нацполиции подчеркнули, что "вопрос безопасности населения остается среди ключевых приоритетов для полицейских подразделений". 

В ответ на актуальные угрозы, связанные с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия, Национальная полиция сосредоточила усилия на выявлении и изъятии незаконного оружия, усиленном патрулировании и превентивной работе с населением

- заявили в Нацполи. 

Напомним

В Украине контроль за перемещением оружия, в частности гранат, из прифронтовых областей осуществляется через усиленное патрулирование и работу блокпостов. Правоохранители продолжают работу над усилением уголовной ответственности и внедрением современных технологий контроля, в частности цифровых реестров оружия.

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Харьковская область
Днепропетровская область
Украина