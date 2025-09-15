Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры

За 8 месяцев 2025 года зафиксировано 397 преступлений с использованием незарегистрированного оружия, не связанных с ведением боевых действий. Больше всего правонарушений зафиксировано в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины в ответ на запрос УНН.

В течение 2024 года в Украине зарегистрировано 608 уголовных правонарушений с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия, не связанных с ведением боевых действий. В течение восьми месяцев 2025 года зарегистрировано 397 уголовных правонарушений указанной категории, из которых больше всего в Днепропетровской и Харьковской областях

В Нацполиции подчеркнули, что "вопрос безопасности населения остается среди ключевых приоритетов для полицейских подразделений".

В ответ на актуальные угрозы, связанные с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия, Национальная полиция сосредоточила усилия на выявлении и изъятии незаконного оружия, усиленном патрулировании и превентивной работе с населением