Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери

За 8 місяців 2025 року зафіксовано 397 злочинів із використанням незареєстрованої зброї, не пов’язаних з веденням бойових дій. Найбільше правопорушень зафіксовано у Дніпропетровській та Харківській областях. Про це йдеться повідомили в Департаменті карного розшуку Національної поліції України у відповідь на запит УНН.

Впродовж 2024 року в Україні зареєстровано 608 кримінальних правопорушень із використанням незареєстрованої вогнепальної зброї, не пов’язаних з веденням бойових дій. Упродовж восьми місяців 2025 року зареєстровано 397 кримінальних правопорушень вказаної категорії, з яких найбільше у Дніпропетровській та Харківській областях

В Нацполіції наголосили, що "питання безпеки населення залишається серед ключових пріоритетів для поліцейських підрозділів".

У відповідь на актуальні загрози, пов’язані з використанням незареєстрованої вогнепальної зброї, Національна поліція зосередила зусилля на виявленні і вилученні незаконної зброї, посиленому патрулюванні та превентивній роботі з населенням