Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 2514 перегляди

За 8 місяців 2025 року в Україні зафіксовано 397 злочинів з використанням незареєстрованої зброї, не пов’язаних з бойовими діями. Найбільше правопорушень виявлено у Дніпропетровській та Харківській областях, що підтверджує Національна поліція України.

За 8 місяців 2025 року зафіксовано 397 злочинів із використанням незареєстрованої зброї, не пов’язаних з веденням бойових дій. Найбільше правопорушень зафіксовано у Дніпропетровській та Харківській областях. Про це йдеться повідомили в Департаменті карного розшуку Національної поліції України у відповідь на запит УНН.

Деталі

Впродовж 2024 року в Україні зареєстровано 608 кримінальних правопорушень із використанням незареєстрованої вогнепальної зброї, не пов’язаних з веденням бойових дій. Упродовж восьми місяців 2025 року зареєстровано 397 кримінальних правопорушень вказаної категорії, з яких найбільше у Дніпропетровській та Харківській областях

- йдеться у відповіді на запит. 

В Нацполіції наголосили, що "питання безпеки населення залишається серед ключових пріоритетів для поліцейських підрозділів". 

У відповідь на актуальні загрози, пов’язані з використанням незареєстрованої вогнепальної зброї, Національна поліція зосередила зусилля на виявленні і вилученні незаконної зброї, посиленому патрулюванні та превентивній роботі з населенням

- заявили в Нацполі. 

Нагадаємо

В Україні контроль за переміщенням зброї, зокрема гранат, з прифронтових областей здійснюється через посилене патрулювання та роботу блокпостів. Правоохоронці продовжують роботу над посиленням кримінальної відповідальності та впровадженням сучасних технологій контролю, зокрема цифрових реєстрів зброї.

Павло Башинський

