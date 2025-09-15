Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Київ • УНН
За 8 місяців 2025 року в Україні зафіксовано 397 злочинів з використанням незареєстрованої зброї, не пов’язаних з бойовими діями. Найбільше правопорушень виявлено у Дніпропетровській та Харківській областях, що підтверджує Національна поліція України.
Деталі
Впродовж 2024 року в Україні зареєстровано 608 кримінальних правопорушень із використанням незареєстрованої вогнепальної зброї, не пов’язаних з веденням бойових дій. Упродовж восьми місяців 2025 року зареєстровано 397 кримінальних правопорушень вказаної категорії, з яких найбільше у Дніпропетровській та Харківській областях
В Нацполіції наголосили, що "питання безпеки населення залишається серед ключових пріоритетів для поліцейських підрозділів".
У відповідь на актуальні загрози, пов’язані з використанням незареєстрованої вогнепальної зброї, Національна поліція зосередила зусилля на виявленні і вилученні незаконної зброї, посиленому патрулюванні та превентивній роботі з населенням
Нагадаємо
В Україні контроль за переміщенням зброї, зокрема гранат, з прифронтових областей здійснюється через посилене патрулювання та роботу блокпостів. Правоохоронці продовжують роботу над посиленням кримінальної відповідальності та впровадженням сучасних технологій контролю, зокрема цифрових реєстрів зброї.