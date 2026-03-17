Число пострадавших в Запорожье возросло до 8 человек из-за атаки дронов

В Запорожье количество пострадавших увеличилось до 8 человек. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Шесть сотрудников получили контузию. Состояние еще двух человек медики оценивают как средней тяжести - заявил он.

российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. Удар пришелся вблизи одного из терминалов логистического оператора. Начальник Запорожской ОВА сообщил, что семь работников получили ранения и контузии.

В ночь на 17 марта россияне атаковали Украину 178 дронами, из них 154 сбиты или подавлены.