Число пострадавших в Запорожье возросло до 8 человек из-за атаки дронов
Киев • УНН
В Запорожье количество пострадавших увеличилось до 8 человек. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Шесть сотрудников получили контузию. Состояние еще двух человек медики оценивают как средней тяжести
российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. Удар пришелся вблизи одного из терминалов логистического оператора. Начальник Запорожской ОВА сообщил, что семь работников получили ранения и контузии.
В ночь на 17 марта россияне атаковали Украину 178 дронами, из них 154 сбиты или подавлены.