Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 8 людей через атаку дронів
Київ • УНН
російські безпілотники поцілили поблизу логістичного термінала. Шестеро працівників отримали контузії, ще двоє перебувають у стані середньої тяжкості.
У Запоріжжі кількість постраждалих збільшилась до 8 людей. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Шість співробітників отримали контузію. Стан ще двох людей медики оцінюють як середньої тяжкості
російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Удар прийшовся поблизу одного з терміналів логістичного оператора. Начальник Запорізької ОВА повідомив, що сім працівників отримали поранення та контузії.
У ніч на 17 березня росіяни атакували Україну 178 дронами, з них 154 збито або придушено.