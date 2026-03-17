Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 8 людей через атаку дронів

У Запоріжжі кількість постраждалих збільшилась до 8 людей. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Шість співробітників отримали контузію. Стан ще двох людей медики оцінюють як середньої тяжкості - заявив він.

російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Удар прийшовся поблизу одного з терміналів логістичного оператора. Начальник Запорізької ОВА повідомив, що сім працівників отримали поранення та контузії.

У ніч на 17 березня росіяни атакували Україну 178 дронами, з них 154 збито або придушено.